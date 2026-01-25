La polémica entre Evangelina Anderson y la nueva novia de Martín Demichelis sumó un nuevo capítulo. Después de que se conociera el malestar de la modelo por la forma en que sus hijos conocieron a la pareja del DT, Micaela Benítez decidió contar su versión y aclarar cómo fue realmente ese primer encuentro.

En diálogo con Infama, Micaela explicó: “Nunca hubo una presentación formal, ni intención de hacerlo. Como le puede pasar a cualquier persona que viaja o comparte momentos con su pareja, se dieron situaciones naturales”. Según ella, conoció a los hijos de Demichelis sin que se les explicara el vínculo, y aseguró que no hubo nada planeado.

“Jamás creímos que fuera el momento correcto para algo así, ni fue buscado ni planeado”, agregó la novia del exentrenador de River.

La respuesta de Micaela llegó después de que Majo Martino, amiga de Evangelina Anderson, contara que la modelo se preocupó por la incomodidad de los chicos. Según esa versión, la hija menor de Anderson le habría dicho: “Mamá, no sé quién es esta chica que se le sienta a upa a papá. Papá no está conmigo”.

Sin embargo, Micaela fue tajante: “Los motivos son personales y no pienso exponerlos”. Además, desmintió los detalles que circularon sobre la supuesta incomodidad de los chicos y negó que se hayan dado situaciones incómodas o besos a escondidas, como relató Majo Martino. “Esto tampoco es cierto”, le dijo a Oliver Quiroz para Infama.

LA NOVIA DE MARTÍN DEMICHELIS ENFRENTÓ LOS RUMORES DE INFIDELIDAD Y ACLARÓ CÓMO EMPEZÓ SU RELACIÓN CON EL EX DE EVANGELINA ANDERSON

En medio de los rumores, también salió a la luz la versión de que Micaela habría dejado a su exnovio por Martín Demichelis. Según contó Santiago Sposato en Infama, el ex de Micaela se enteró por los medios de la nueva relación y hasta tenía un viaje programado con ella que fue cancelado de un día para el otro.

Micaela respondió con firmeza: “Antes de comenzar cualquier vínculo con Martín, mi relación anterior ya estaba terminada”. A pesar de la insistencia de Sposato, quien aseguró que la expareja se enteró por los medios, la novia del DT sostuvo su versión y pidió respeto por su vida privada.

“Me duele la manera en la que se está hablando de mí, con información incorrecta y sin ningún respaldo. Dedico mi vida a otras cosas, no me meto en la vida de nadie y tampoco me gusta que se metan en la mía”, expresó Micaela, visiblemente molesta por la exposición mediática.

La historia entre Martín Demichelis, Evangelina Anderson y Micaela sigue sumando capítulos, pero esta vez fue la propia protagonista quien eligió dar su versión y ponerle un freno a los rumores.

