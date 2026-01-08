Martín Demichelis, tras su separación de Evangelina Anderson, está de novio con Micaela Benítez. En diciembre, Yanina Latorre había anunciado el comienzo del romance: el entrenador ya se había mostrado en la fiesta de una bodega en Mendoza con Mica.

“Se llama Mica, es hermosa, tiene un centro de estética en Belgrano”, contó por entonces Yanina.

La joven vive en Olivos y suele ir al gimnasio con Demichelis. Según trascendió, fue el personal trainer de Micaela quien los presentó.

Micaela Benítez. Foto: RS Fotos

Quién es Micaela Benítez: la nueva novia de Martín Demichelis

Después de que Yanina diera la primicia, Demichelis desmintió el romance: “Fui a Mendoza con amigos y me encontré con otros amigos allá. Ella, con otras chicas, era parte de la mesa. Se ve un video con ella como se podrían haber viralizado otros con otras chicas amigas que estaban ahí”.

Martín Demichelis. Foto: RS Fotos

Pero según detalló Majo Martino, la relación está tan fortalecida que Micho ya le presentó a Mica a sus hijos. No es todo: también Eva Anderson habría conocido a la nueva novia de su ex en Punta del Este.

“Fue todo muy engorroso porque justo se le ocurrió a él presentarle su novia a sus hijos”, contó Martino. La noticia tomó por sorpresa a Anderson y a los chicos, lo que generó incomodidad y tensiones en un momento ya cargado de emociones.

La pelea en Punta del Este: qué dijo Micaela

Martín Demichelis y Micaela Benítez discuten en el auto. Foto: RS Fotos

En medio de todo, aparecieron imágenes de una supuesta pelea en público de Demichelis y Benítez.

Martín Demichelis y Micaela Benítez discuten en el auto. Foto: RS Fotos

Micaela Benítez decidió salir a aclarar la situación con un mensaje al cronista Oliver Quiróz: “Podés hablar conmigo directamente para despejar todas las dudas. Lejos de eso, Oliver. Y te aclaro que nunca hubo violencia, ni gritos, ni llanto, ni se acercó nadie de seguridad, como están diciendo”.

“El tema es privado y queda entre nosotros, por eso nos fuimos a hablar al auto. Gracias por consultar porque están exagerando, estamos súper bien”, cerró.



