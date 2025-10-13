Martín Demichelis volvió a estar en el centro de la escena, pero esta vez no por el fútbol.

Luego de su separación de Evangelina Anderson, el exdirector técnico de River Plate decidió dar un paso que muchos interpretaron como una señal de “nueva vida”: abrió su cuenta oficial de Instagram.

La noticia fue revelada en Infama, donde los panelistas no solo confirmaron la apertura del perfil, sino que además dieron detalles explosivos sobre los verdaderos motivos detrás de esta decisión.

“Me puse a averiguar por qué recién ahora, a su edad, Martín Demichellis se le ocurre abrir una cuenta de Instagram”, comenzó diciendo Santiago Sposato en vivo. Y ahí llegó la bomba: “Me contaron que su ex no lo dejaba tener redes sociales”.

Foto: Captura (América)

Según aseguraron en el programa, mientras estaba casado con Evangelina Anderson, el exfutbolista tenía prohibido abrir una cuenta personal: “No era lo único que la ex no le permitía”, agregó el panelista, con picardía. Y cerró, contundent: “Tampoco podía tener autos de lujo en Argentina. Tenía que mantener una imagen más familiar”.

Foto: Instagram (@evangelinaanderson)

LA VECINA DE EVANGELINA ANDERSON CONTÓ CÓMO ESTÁ TRAS LA SEPARACIÓN DE MARTÍN DEMICHELIS

En medio de la mediática ruptura entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis, una inesperada voz salió a opinar y encendió el fuego del escándalo. Se trata de Mami Jacky, la vecina de la modelo, quien en una nota con Infama fue letal con el DT.

“A Evangelina la veo más empoderada que nunca. Se nota que se sacó un pelmazo de encima”, lanzó la invitada, sin filtro, dejando en claro de qué lado está. Además, sorprendió con un comentario filoso hacia Demichelis: “Porque semejante minón, meterle los cuernos… ¿a vos te parece?“.

Mientras tanto, Evangelina mantiene un bajo perfil, pero las miradas siguen puestas en cómo transita esta nueva etapa de su vida, lejos del padre de sus hijos Bastián, Lola y Emma.