La discusión a los gritos de Martín Demichelis en público con su nueva novia en el parador La Susana, en Uruguay, puso en la lupa a Micaela Benítez, a quien los amigos del exmarido de Evangelina Anderson no terminarían de aceptar.

“A Martín le dijeron: cuidado porque esta chica viene del rubro de ser acompañante vip”, contó Martín Salwe.

Entonces, el periodista reprodujo los planteos de los íntimos del ex DT de River: “¿Es tu pareja? ¿Es tu chica? ¿Estás chongueando con ella? ¿O es tu acompañante?“.

Micaela Benítez, la novia de Martín Demichelis.

“Hay antecedentes de esta chica, la han conocido en ese rubro de ser acompañante vip”, agregó Salwe sobre la mujer que además tiene un centro de estética en zona norte.

Ante la duda sobre si Martín conocía o no de antemano los antecedentes laborales de Mica, Salwe remató: “Ahora lo sabe porque el fin de semana un amigo le dijo, ¡salí de ahí!”.

Qué es una acompañante VIP

“Acompañar en los vuelos a gente soltera, a los traslados y estadías en los hoteles también”, explicó Martín Salwe sobre el oficio de “acompañante VIP”.

Micaela Benítez, la novia de Martín Demichelis.

“Una acompañante no es tu pareja oficial. Es una persona que se viste bien, se maquilla bien y mantiene sirmpe una presencia elegante y discreta”, comentó el periodista de Lape Club Social.

“Es un trabajo. Todo se paga y tiene tarifas. Depende de qué tipo de accionar. Si vas a un viaje, si vas a un restaurante, si vas muy lejos”.

Micaela Benítez, la novia de Martín Demichelis.

“Las jornadas valen entre 1.000 y 2.000 dólares. Se paga por día”.

“Puede incluir un un vínculo sexual, y otras puede ser una compañía amistosa”, siguió Salwe.

“A veces piden manejar idiomas. Que tenga mucha cultura general. Que pueda opinar de temas diversos”, cerró.