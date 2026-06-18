La Joaqui, una de las máximas exponentes y pioneras femeninas del género urbano actual, sabe perfectamente cómo captar la atención de su exigente audiencia. En las últimas horas, la cantante revolucionó sus plataformas digitales al mostrar una transformación en su cabello muy arriesgada.

La reina del RKT abandonó su antigua cabellera y se la jugó por un diseño totalmente renovado. Fiel a su estilo disruptivo, presentó la transformación en sus perfiles oficiales con un divertido audio y, como era de esperarse, sus fanáticos deliraron en la sección de comentarios en cuestión de minutos.

LA JOAQUI DESLUMBRÓ CON SU NUEVA IMAGEN

La reconocida cantante argentina se mostró muy contenta con el resultado final, compartiendo parte del proceso de estilismo. Si bien el flequillo recto cortado bastante por encima de las cejas causó una gran sorpresa, resalta sus rasgos de manera perfecta.

La referente del género urbano sorprendió a sus seguidores con un drástico corte de pelo que generó furor en las redes sociales. Crédito: Tiktok

Este tipo de movimientos en las redes demuestra el enorme poder de influencia que tiene la cantante en la escena nacional. Cada decisión que toma sobre su imagen no solo se replica en los portales de noticias, sino que se convierte en una tendencia inmediata entre los jóvenes que siguen sus pasos.

EL FUTURO MUSICAL DE LA JOAQUI Y SU IMPACTO

Más allá de las tendencias estéticas, la artista sigue enfocada en la producción de nuevos lanzamientos musicales para este año. Este nuevo corte de pelo podría ser el puntapié inicial para la estética de su próximo videoclip, una estrategia muy utilizada por las grandes estrellas de la música urbana.