Las recetas virales siguen conquistando las redes sociales y esta vez fue el turno de un particular cheesecake japonés que sorprendió por su facilidad de preparación. Miles de usuarios de TikTok comenzaron a replicarlo en sus casas atraídos por una propuesta simple, liviana y perfecta para quienes buscan algo dulce sin pasar horas en la cocina.

La preparación fue compartida por la cuenta @galu.cocina, donde muestra cómo lograr este postre utilizando únicamente galletitas y yogur griego. La clave está en la técnica y en el tiempo de reposo.

CÓMO SE PREPARA EL CHEESECAKE VIRAL

El procedimiento es sencillo. Primero, se colocan las galletitas dentro de un recipiente y se cubren completamente con yogur griego. No hace falta triturarlas ni mezclarlas demasiado; simplemente deben quedar bien sumergidas.

Una vez listo, el recipiente se lleva a la heladera durante al menos 12 horas. Durante ese período, las galletitas absorben la humedad del yogur y se transforman en una preparación suave y cremosa.

Crédito: Titkok

POR QUÉ TODOS QUIEREN PROBARLO

El resultado final es un postre con una textura que recuerda al clásico cheesecake japonés, aunque mucho más simple de elaborar. Además, al servirse frío, se convierte en una opción ideal para los días de calor.

Su practicidad, el bajo número de ingredientes y la apariencia cremosa hicieron que el video acumulara miles de reproducciones y comentarios de usuarios que se animaron a probar la receta en casa.