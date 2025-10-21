Emilia Ferrero, la pareja de Julián Álvarez, revolucionó las redes sociales al compartir un video entrenando embarazada de siete meses.

Con el título “A nuestro ritmo”, la influencer publicó en su cuenta de Instagram una secuencia de ejercicios que realiza para mantenerse activa durante la dulce espera de su primer hijo junto al futbolista de la Selección Argentina, a quien llamarán Amadeo.

En las imágenes, se la ve entrenando en un gimnasio luminoso, vestida con un conjunto deportivo color beige, realizando sentadillas, estiramientos y ejercicios de fuerza con total concentración y energía.

Emilia Ferrero espera un bebé con Julián Álvarez (Foto: Instagram)

EMILIA FERRERO, ENTRENANDO EMBARAZADA: ASÍ FUE LA REACCIÓN EN LAS REDES

El posteo se llenó rápidamente de mensajes de apoyo y cariño por parte de sus seguidores, quienes la felicitaron por el embarazo y destacaron el ejemplo de disciplina que transmite.

Sin embargo, también hubo quienes cuestionaron la exigencia de su rutina en esta etapa del embarazo.

La novia de Julián Álvarez mostró su rutina de entrenamiento embarazada (Foto: Instagram de Emilia Ferrero)

“Por estar embarazada no quiere decir que uno tiene que parar el gym. Si el cuerpo y el doctor la dejan está bien”, la defendió una usuaria al ver los cuestionamientos a Emilia.

