Juan Etchegoyen retomó en Mitre Live la información que había dado Roberto Antolín sobre una supuesta interna familiar entre Julián Álvarez, sus padres y su novia, Emilia Ferrero.

“El fandom del exjugador de River estámuy caliente. Tuve la posibilidad de hablar con el club de fans oficial del deportista y me hablaron pestes de Emilia, no recuerdo un club de fans tan enojado con alguien del entorno de su ídolo”, aseguró el comunicador.

Los fans de Julián hacen responsable a Emilia de sus conflictos familiares y supuesto bajo rendimiento.

“Me dicen lo siguiente, así empieza la charla ‘No te voy a mentir, nadie la soporta en el fandom. Debería ser una mujer como la de Tagliafico, que es copada’”, sumó Juan, citando textualmente al fandom, que no quiere a la novia del futbolista de la Selección Argentina.

¿POR QUÉ LOS FANS DE JULIÁN ÁLVAREZ NO QUIEREN A EMILIA FERRERO?

Los fans de Julián Álvarez hacen responsable a Emilia Ferrero de la interna familiar que estaría atravesando el futbolista con sus padres. Por eso, la tildaron de “tóxica”.

“Se ve que lo tiene muy cortito a Julián, es muy tóxica Emilia. Hay un par que se hicieron fan de ella, no entiendo como te podés hacer fan de una botinera. Si se separan, ahí queremos ver por quién toman partido...”.

Los fans de Julián hacen responsable a Emilia de sus conflictos familiares y supuesto bajo rendimiento.

“Es más, te voy a contar algo. A mí me sumaron a un grupo dedicado a ella y no sabés cómo algunas le chupan las medias, me da risa y es vergonzoso. Hasta la chaqueña era mejor refiriéndose a esa supuesta relación de Julián con la influencer Luciana Milessi”, cerró la presidente del club de fans del deportista en diálogo con Juan Etchegoyen.