En plena exposición mediática por su debut en MasterChef Celebrity y la separación de Martín Demichelis, Evangelina Anderson volvió a ser noticia. Esta vez, no por su desempeño en la competencia gastronómica, sino por la misteriosa aparición de un admirador secreto que la colmó de regalos de lujo.

A través de sus historias de Instagram, la modelo mostró su sorpresa al llegar a casa después de una jornada de grabación. “Acabo de llegar a casa, volví de grabar y no saben con lo que me encontré, miren esto”, expresó, mientras enfocaba una impresionante cantidad de obsequios distribuidos por todo el ambiente.

LOS REGALOS A EVANGELINA ANDERSON

Lo que más llamó la atención fue la cantidad: ¡diez arreglos florales de rosas rojas!, el símbolo universal del amor y la pasión. Pero eso no fue todo: entre las flores también se destacaba una bolsa de Louis Vuitton, con un regalo de la exclusiva marca internacional, detalle que despertó aún más curiosidad entre sus seguidores.

Evangelina Anderson sorprendió al revelar que tiene un admirador secreto. CRÉDITO: Instagram

La modelo mostró además una tarjeta anónima que acompañaba los presentes. El mensaje, en alusión a su participación en el reality, decía: “Una rosa por cada sonrisa que deseo que tengas en este certamen. Mucha merd”. Sin embargo, el papel no estaba firmado, lo que sumó misterio al gesto.

Intrigada y divertida, Evangelina Anderson se limitó a comentar: “¿Quién es?”, dejando abierta la puerta a todo tipo de especulaciones sobre la identidad del enigmático admirador.