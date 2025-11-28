La bomba explotó en las redes y ya nadie lo puede negar: Evangelina Anderson e Ian Lucas fueron captados a los besos en un boliche, y el video no tardó en viralizarse. Los protagonistas de MasterChef Celebrity quedaron en el centro de la escena después de semanas de rumores y miradas cómplices en el reality.

En las imágenes, que circularon desde la cuenta de X de El Impacto, se los ve muy cerca, charlando al oído y, finalmente, besándose con una pasión que no deja lugar a dudas. La química entre ellos ya era un secreto a voces, pero ahora hay pruebas contundentes.

Foto: captura Telefe

Según allegados a la pareja, Evangelina Anderson e Ian Lucas vienen conociéndose desde hace algunas semanas. Fuentes cercanas revelaron que “tuvieron tres encuentros íntimos” y que “él está enganchado y ella por ahora prefiere no tener nada serio”. La relación, por ahora, parece ir paso a paso, pero el fuego está más que encendido.

QUÉ DIJO IAN LUCAS CUANDO LE PREGUNTARON SOBRE SU ROMANCE CON EVANGELINA ANDERSON

En medio del revuelo, Ian Lucas fue interceptado por Kennys Palacios en los pasillos de Telefe, durante el stream de MasterChef Celebrity. El estilista lo apuró para saber qué pasa realmente con Evangelina Anderson.

Foto: captura Telefe

“¿Yo conociendo a una compañera? No me enteré”, respondió Ian, sorprendido y algo incómodo. Intentó despegarse de los rumores y aseguró: “Estoy soltero y no estoy saliendo con nadie. Cuando esté saliendo con alguien te lo voy a contar”.

A pesar de sus palabras, el video habla por sí solo y el romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas ya es el tema del momento.

