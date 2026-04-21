Catalina Gorostidi quedó en el centro de la polémica luego de compartir un video bailando en bikini en su cuenta de Instagram. A partir de esa publicación, dos nutricionistas le escribieron por privado para ofrecerle ayuda al considerar que estaba demasiado delgada.

Lejos de tomar bien la intención, la ex Gran Hermano respondió con dureza y sus mensajes se viralizaron en redes sociales, luego de que fueran difundidos por la cuenta de X Señorita M0skigna Fan.

El video de Catalina Gorostidi que preocupó a nutricionistas por su delgadez extrema

Catalina Gorostidi explotó contra nutricionistas que le ofrecieron ayuda

En una de las capturas, una profesional le escribió: “Hace tiempo que te veo en la tele o en redes y noto que tuviste una baja de peso muy extrema. Soy nutricionista y me ofrezco para darte una mano. No es canje ni te cobro. Perdón si estoy siendo imprudente”.

La respuesta de Catalina fue contundente: “Desubicada de mierda. Yo estoy muy saludable. Es poco ético lo que hacés. Con mi cuerpo no te metas”.

En otro mensaje, redobló la apuesta con una frase aún más polémica: “Si tanto sos nutricionista, primero preocupate por vos que bastante excedida estás”.

Catalina Gorostidi explotó contra nutricionistas que le ofrecieron ayuda (captura de X)

Catalina Gorostidi explotó contra nutricionistas que le ofrecieron ayuda (captura de X)

Catalina Gorostidi explotó contra nutricionistas que le ofrecieron ayuda (captura de X)

Además, se conoció otro intercambio en el que una segunda nutricionista cuestionó su aspecto físico tras ver el video, lo que volvió a generar indignación en redes por el tono de los mensajes.