Catalina Gorostidi volvió a estar en el centro de la escena tras lanzar un fuerte descargo sobre los comentarios que recibe a diario en las redes sociales por su apariencia física.

La ex Gran Hermano decidió hablar sin filtros sobre su realidad y la presión que siente cada vez que sube una foto.

En diálogo con Puro Show, Catalina contó cómo atraviesa su lucha con los trastornos alimenticios y cómo impactan en ella los mensajes que le dejan en internet.

Cata Gorostidi disfrazada en la noche de Halloween (Foto: Movilpress).

Foto: Instagram de Catalina Gorostidi.

“Sigo flaca. Estoy acostumbrada a esto, lo tengo hace muchos años y tengo recaídas”, reconoció, dejando en claro que la situación no es nueva en su vida.

La influencer, que ya vivió situaciones polémicas como el allanamiento de su casa y varios cruces en redes, fue contundente sobre su postura frente a las críticas: “Me cuesta volver a mi peso porque yo me veo y me gusta como estoy, pero subo una foto y son terribles los comentarios, aunque yo se los redoblo porque me importa un car… lo que piensen los demás de mí”.

“No hago apología de la delgadez, es mi cuerpo”

Catalina fue más allá y explicó cómo responde a los mensajes negativos: “Yo lo redoblo y busco una foto en donde estoy más flaca y la subo a propósito para que tenga 200 millones de comentarios, no me importa que me digan ‘bolsa de huesos’, no me importa nada”.

Además, aclaró que no busca influenciar a nadie con sus publicaciones: “Yo no hago apología de la delgadez, porque no digo ‘no hagas esto’, yo subo una foto mía y al que le molesta lo siento, es mi cuerpo”.

El recuerdo de Gran Hermano y la diferencia en las críticas

La ex participante del reality también recordó cómo la trataron cuando ingresó a la casa más famosa del país: “En su momento me decían que estaba gorda cuando entré en Gran Hermano, pero no lo estaba, tenía 20 kilos arriba de lo que estoy ahora”.

La foto de Cata Goeostidi e Gran Hermano (Foto: captura Net TV)

Catalina Gorostidi decidió empezar a compartir material erótico en una plataforma de contenido para adultos. (Foto: DivasPlay)

Sobre el tipo de comentarios que circulan en redes, Catalina opinó: “Hay diferencia entre criticar a un gordo o a un flaco, porque si yo fuese obesa no tendría tantos comentarios hablando de eso porque se acepta más no discriminar a la gente obesa que a los que tenemos un trastorno de alimentación y somos flacos”.

El apoyo a otras figuras y el impacto de las críticas

Catalina también se refirió a los ataques que sufren otras figuras públicas, como Ángela Torres, por su aspecto físico. “Es un bajón prender la tele y que estén hablando de tu cuerpo”, lamentó, solidarizándose con quienes atraviesan situaciones similares.

La ex Gran Hermano dejó en claro que, a pesar de las recaídas y los comentarios malintencionados, sigue firme en su postura: no va a dejar que las críticas la definan ni la detengan.