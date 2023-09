Chiche Gelblung redobló la apuesta en una entrevista con Socios del Espectáculo al volver a referirse al aspecto físico de Pamela Sosa, expareja de Aníbal Lotocki.

Es que el periodista se refirió a la exvedette como con ‘bagayo’ en Polémica en el Bar, palabra que dio que hablar, y al ser consultado por sus dichos, volvió a sorprender con su respuesta.

“Pamela Sosa fue promotora de Lotocki, él hizo un milagro con ella porque no era lo que nosotros conocemos ahora que es una mujer bellísima”, dijo el periodista sin filtros.

Chiche Gelglung habló con Socios del Espectáculo.

Acto seguido, expresó: “De hecho fueron pareja durante muchos años. Bagayo es una manera de decir, le pido perdón si lo tomó a mal pero realmente no era una chica muy agracidada”.

CHICHE GELBLUNG PUSO EN DUDA LA BRONCA DE PAMELA SOSA CON ANÍBAL LOTOCKI

Chiche Gelglung puso en duda la bronca de Pamela Sosa con Aníbal Lotocki y aseguró: “Yo no le creo el acting que hizo los otros días frente a la casa del médico, no es serio”.

“No puede ahora sobreactuar tanto odio. Ella se vendía como un logro de Lotocki. Yo no sé si ella era su cómplice o no, para mí estaba enamorada”, dijo el periodista a Socios.