Fue un momento de mucha emoción la que se vivió al cierre de la semana en Polémica en el bar, el programa que conduce Marcela Tinayre por América, luego de que Chiche Gelblung se conmoviera al contar una increíble anécdota de su vida personal.

“Yo me fui de mi casa a los 14 años y durante muchos años, yo no hablé con mis padres. Cuando tenía veinti pico de años, me ponen una bomba en mi casa, explota. Al segundo, ¿quién llama? Mi mamá”, comenzó diciendo el panelista al aire.

“¡Al minuto! Terminó de explotar la bomba y me llamó”, reafirmó, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, frente a sus compañeros que no dudaron en contenerlo al verlo tan movilizado por recordar ese significativo episodio.

“Fue muy impresionante. Lo que me impresionó fue eso, que explotó la bomba y me llamó para decirme ‘¿qué te pasó?’”, cerró Chiche, además de dejar en claro que después de lo ocurrido, pudo recomponer la relación con su madre.

CHICHE GELBLUNG QUIERE IR A LA LUNA

En MShow (lunes a viernes a las 12hs en vivo por Ciudad Magazine), Gabriela Sobrado y Mica Levitt apoyaron la idea de Samuel Chiche Gelblung de viajar a la luna. El periodista confirmó que en 2018 se anotó como voluntario para un viaje al satélite de la Tierra.

“La NASA abrió un registro para la gente que quiera viajar a la luna. Yo me anoté. Con todos los que ya murieron antes, debo de estar como en el número 100″, explicó Gelblung sobre el programa de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos.

“No hay que pagar nada. Me apasiona el viaje en sí mismo. Me parece que es una aventura maravillosa. Estar en un lugar sin ley de gravedad y vivir esa experiencia, porque aunque vos lo hayas en un simulador no es lo mismo”, detalló Chiche.

“Es verdad, cuando uno hace la prueba en un simulador te explican que la experiencia no es la misma”, acotó Gabriela Sobrado. “¿Qué me decís? Ya estuvo en plena guerra... así que le creo que quiera ir a la luna”, comentó Sobrado. “¡Esto es más seguro!”, cerró Mica.