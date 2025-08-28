Tras el divorcio y los rumores que la vincularon con el actor Andrés Gil, actual pareja de Cande Vetrano, surgieron nuevas revelaciones que amplían la polémica.

El periodista Juan Etchegoyen, en su programa Mitre Live, abordó el silencio de Vetrano en medio del escándalo: “Se viene hablando mucho de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, y también de Andrés Gil como supuesto tercero en discordia. Muchos me preguntan por qué está tan desaparecida Cande, y hoy voy a responderlo”.

Según contó el conductor, la propia Accardi habría hablado de una infidelidad con un desconocido y no con Gil, mientras que el actor negó rotundamente cualquier vínculo. Sin embargo, lo que más llama la atención es el hermetismo de Vetrano: “A mí me dicen que no sale de su casa hace días”, sostuvo Etchegoyen.

CANDE VETRANO Y SUS DUDAS SOBRE ANDRÉS GIL

El periodista reveló que el entorno de Cande asegura que ella mantiene serias dudas sobre el vínculo de su pareja con Gimena Accardi. “Hubo una charla en la que Cande le preguntó a Andrés y él desmintió todo, pero igualmente está muy afectada por esta situación”, agregó.

Etchegoyen también deslizó un dato que agranda el escándalo: crece el rumor sobre un posible levantamiento de la obra teatral protagonizada por Gimena y Andrés Gil, dirigida por Nicolás Vázquez. “Si se levanta, sería todavía más raro y confirmaría que las cosas no siguen por algún quilombo en particular”, concluyó.