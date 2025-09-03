Si bien suele mantener un bajo perfil en las redes sociales en lo que respecta a su vida privada, Cande Vetrano sorprendió a sus seguidores al compartir un dulce momento de su bebé, Pino, fruto de su relación con Andrés Gil.

La actriz compartió un video que muestra las travesuras de su niño, quien no duda en agarrar la tierra de una maceta con su manito: “¿Hay alguna solución que no sea sacar las macetas del interior?“, preguntó a su comunidad, divertida, tal como se pudo ver en Instagram Stories.

Vetrano, que se encuentra disfrutando de esta nueva etapa como mamá, dejó en claro que su felicidad pasa por compartir estos momentos simples y cotidianos con su hijo y su pareja, lejos del escándalo que despertó la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi.

¡Es muy lindo!

Foto: Instagram (@candelivetrano)

LA PRIMERA FOTO DE CANDE VETRANO CON ANDRÉS GIL TRAS EL ESCÁNDALO CON GIME ACCARDI Y NICO VÁZQUEZ

Cande Vetrano y Andrés Gil decidieron mostrarse juntos y en familia después de las turbulencias mediáticas que atravesaron en las últimas semanas con la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi.

La pareja compartió en sus redes sociales varias imágenes desde un balcón con vista al puerto, en las que aparecen sonrientes y acompañados por su hijo, Pino.

En las fotos se los ve disfrutando de un momento íntimo, relajados y unidos, con el pequeño de espaldas observando los barcos y contenedores. Tanto Cande como Andrés replicaron las postales en sus historias de Instagram, lo que fue interpretado como una manera de poner fin a las especulaciones.

El gesto llamó la atención porque llega poco después del escándalo mediático que vinculó al actor con Accardi.

Sin embargo, con esta muestra de unión, Vetrano y Gil parecen querer dejar atrás la polémica y enfocarse en su presente familiar.

