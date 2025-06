Melody Luz publicó una seguidilla de historias desde su cuenta de Instagram en contra de Alex Caniggia con fuertes acusaciones. “Mucho cuiden a la familia, poco ponerlo en práctica”, escribió la bailarina.

En el siguiente posteo, Melody, que actualmente está de novia con Santiago del Azar, se mostró a través de una selfie con los ojos llorosos y remarcó indignada: “Así con esta angustia tengo que recibir a mi hija”.

Melody Luz apuntó contra Alex Caniggia (Foto: captura de Instagram).

“Pero después soy la madraza del año frente a las cámaras, ¿no? Para empezar abrigala cuando está con vos, si tiene fiebre mínimo me avisas y no la medicas sin consultarle a nadie”, lanzó sin filtros después junto a un chat con el hijo de Claudio Paul Caniggia.

Harta, la mamá de Venezia Caniggia manifestó: “Y lo publico porque el muy cagón aún no se quiere sentar en frente mío a hablar. Así que enterate por acá. No me callo más y menos por mi hija”. Hasta el momento no hubo respuesta por parte de Alex.

QUÉ DIJO MAJO MARTINO CUANDO LE PREGUNTARON SI SALE CON ALEX CANIGGIA

Majo Martino habló en LAM de los rumores de romance con Alex Caniggia tras la separación de Melody Luz. “¿Estás saliendo con él?" , la consultó Ángel de Brito a la panelista en el móvil.

“No, nada que ver, no lo vi. En El Hotel de los Famosos hubo onda y después Melody y Alex formalizaron y yo también me puse de novia. Ahora que se separaron Alex me escribió, no me gusta, en su momento sí, tendría que verlo”, respondió Majo.

