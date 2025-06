En medio de la agenda de chimentos que presentaron en Infama, el programa que conduce Marcela Tauro por América, Majo Martino sorprendió al hablar de la guerra menos pensada entre Romina Malaspina y Eugenia “la China” Suárez.

“A ver, Romina Malaspina, una diosa total, está enemistada con la China Suárez. Nada más y nada menos que por problemas de pantalones. ¡Pantalones reales! ¿Se acuerdan la época en la que la China salía con Rusherking? Estaba como más trapera. Bueno, iba a varias fiestas y en una coincidió con Romina”, comenzó diciendo la panelista.

“Hace dos días, me llamó Romina Malaspina y me dice ‘me harté de la China Suárez. ¡No me devolvió el pantalón que le presté!’. Esto data de un tiempo atrás. Cuento cómo fue. En ese momento, la China estaba saliendo con Ecko, esto me lo confirmó Romina”, agregó.

“Fueron a un after y cuando salieron, me contó que la China iba manejando y tomando Fernet y se le volcó encima. Y Romina le dijo ‘tengo en el baúl un pantalón que es de canje, así que devolvémelo porque tengo que hacer un posteo para la marca. Te lo presto’. Le encantó y nunca se lo devolvió”, siguió.

Y cerró, tajante: “Le escribió a la China después de un montón de tiempo y no le contestó. Dice que se lo devolvió a través de su peluquero, Juanma Cativa. Yo le pregunté a él y me dijo ‘la verdad que ese pantalón se perdió, era espantoso’. Era de una maca internacional y Romina estaba indignada”.

LA TEORÍA DE YANINA LATORRE SOBRE LA CHINA SUÁREZ Y SU MIEDO A DEJAR SOLO A ICARDI CON WANDA NARA

Luego de que Wanda Nara viajara a Milán para la audiencia por su divocio de Mauro Icardi, quien también deberá estar presente, Yanina Latorre sorprendió al opinar de la expareja.

Todo comenzó cuando Majo Martino recordó la importancia de la fecha actual: “Hoy se cumplirían 11 años desde que se casó Wanda Nara con Mauro Icardi. Así que hoy es el aniversario”, reveló la panelista de Sálvese Quien Pueda.

Tras escucharla, la conductora intervino: “Yo quiero saber mañana cuando llegue Icardi (a la audiencia), ¿dónde va a esperar la China? ¿En el café de la esquina?”, indagó.

A lo que Majo respondió sin dudar: “¡La China (Suárez, pareja de Icardi) no lo deja solo a Mauro ni loca estando Wanda en la misma ciudad!”.

“¿Se puede ser tan insegura?”, agregó Yanina.Y cerró, picante: “Para mí, si Mauro y Wanda quedan solos en Milán, terminan pernoctando”.