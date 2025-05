A pocas horas de haber arribado a Milán (donde tiene pendiente una audiencia en el juicio de divorcio con Mauro Icardi), Wanda Nara recurrió a las redes para mostrarse a sus seguidores distintos ambientes de su mansión en Italia.

En las imágenes se puede ver un inmenso living, una cocina a puro lujo, un vestidor gigante con carteras de reconocidas marcas, y una terraza que da al exterior con una pileta soñada.

“Matecitos en mi balconcito”, escribió en uno de los posteos que subió a Instagram Stories donde aparecen las personas que la acompañaron, y con los que encandiló a sus seguidores.

¡Mirá las fotos de la mansión a puro luo que tiene Wanda Nara en Milán!

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

UNA CLIENTA DENUNCIÓ A WANDA NARA POR ESTAFA TRAS COMPRAR UNO DE SUS PRODUCTOS: CUÁNTO DINERO LE DEBEN

Un nuevo escándalo vuelve a poner en el centro del debate a Wanda Nara luego de que Analía Ragonesi la denunciara por estafa tras comprarle un producto de más de 140 mil pesos que la promocionó en sus redes y que nunca le llegó.

“Yo hice una compra en la página de Wanda Nara el 1° de mayo y bueno, esperaba recibir la compra obviamente. Pagué con tarjeta de crédito. Supuestamente, la compra me iba a llegar entre el 2 y el 5 de mayo. Cuando el 5 veo que no hay forma de hacer el seguimiento de la compra, empecé a mandar mensajes privados a la página y no tuve respuesta”, comenzó diciendo Analía en una nota que dio a Puro Show.

“Decidí esperar unos cuantos días, unos días prudenciales y hacer la denuncia en defensa del consumidor, obviamente. Formalmente está denunciada la página de Wanda Nara por este hecho en particular”, agregó.

“Ella había subido una historia donde ponía un link que te llevaba directo a la plataforma de venta. Obviamente, una persona con millones de seguidores, entrás confiado a ese link porque sabés que no vas a tener ningún problema. Le compré una remera que me gustó y nada más. Dije ‘bueno, la compro’, pero no soy fanática ni nada”, siguió.

Y cerró con un mensaje especialmente para la modelo: “Yo me considero estafada porque hice una compra y no tuve, digamos, la mercadería en mi poder y no la tengo tampoco. No tengo respuesta tampoco, así que sí, me considero estafada, hasta este momento porque no tengo una respuesta. Estamos hablando de 140 mil pesos más 3 mil pesos de envío que suma 143 mil y pico, el total. Jamás pensé que me iba a pasar esto, de sufrir una estafa virtual. A Wanda le diría que espero una respuesta. La gente confía en ella, yo también confío en ella, sobre todo porque fue un link que ella promocionó en una historia”.