Un nuevo escándalo vuelve a poner en el centro del debate a Wanda Nara luego de que Analía Ragonesi la denunciara por estafa tras comprarle un producto de más de 140 mil pesos que la promocionó en sus redes y que nunca le llegó.

“Yo hice una compra en la página de Wanda Nara el 1° de mayo y bueno, esperaba recibir la compra obviamente. Pagué con tarjeta de crédito. Supuestamente, la compra me iba a llegar entre el 2 y el 5 de mayo. Cuando el 5 veo que no hay forma de hacer el seguimiento de la compra, empecé a mandar mensajes privados a la página y no tuve respuesta”, comenzó diciendo Analía en una nota que dio a Puro Show.

“Decidí esperar unos cuantos días, unos días prudenciales y hacer la denuncia en defensa del consumidor, obviamente. Formalmente está denunciada la página de Wanda Nara por este hecho en particular”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

“Ella había subido una historia donde ponía un link que te llevaba directo a la plataforma de venta. Obviamente, una persona con millones de seguidores, entrás confiado a ese link porque sabés que no vas a tener ningún problema. Le compré una remera que me gustó y nada más. Dije ‘bueno, la compro’, pero no soy fanática ni nada”, siguió.

Y cerró con un mensaje especialmente para la modelo: “Yo me considero estafada porque hice una compra y no tuve, digamos, la mercadería en mi poder y no la tengo tampoco. No tengo respuesta tampoco, así que sí, me considero estafada, hasta este momento porque no tengo una respuesta. Estamos hablando de 140 mil pesos más 3 mil pesos de envío que suma 143 mil y pico, el total. Jamás pensé que me iba a pasar esto, de sufrir una estafa virtual. A Wanda le diría que espero una respuesta. La gente confía en ella, yo también confío en ella, sobre todo porque fue un link que ella promocionó en una historia”.

Foto: Captura (eltrece)

UNA POLÉMICA ACTITUD DE MAURO ICARDI EN LA FIESTA DEL GALATASARAY CON LA CHINA PODRÍA ENFURECER A WANDA NARA

Si bien se mostró muy feliz en Turquía junto a su pareja, Eugenia “la China” Suárez, en los festejos por el campeonato del Galatasaray (el club en el que juega), Mauro Icardi dio que hablar con su contundente gesto, ¿para hacer enojar a su ex, Wanda Nara?

Así lo trataron en Mujeres Argentinas: “Mientras estamos hablando, me está llegando cierta información importante para que podamos debatir en la mesa. Dicen que Mauro se tapó, durante los festejos, el tatuaje del nombre de Wanda”, comenzó diciendo María Belén Ludueña en el ciclo que conduce por eltrece.

“Primero lo hizo con una capa del Galatasaray y después se puso una bufanda. Se tapa un tatuaje que tiene específicamente con Wanda, que pertenece a su pasado. Después se pone una bufanda, justamente. ¿Esto habría sido un pedido exclusivo de la China?”, agregó.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Y Virginia Gallardo, cerró: “Yo creo que ni hace falta también. Él también está en esta posición de eliminar a Wanda, al menos, del centro de la situación.Está como diciendo ‘hoy estoy con otra compañera, en otro momento, lejos, separándome’”.