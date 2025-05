El divorcio de Wanda Nara de Mauro Icardi se tramita en Italia, y como parte del proceso los padres de Francesca e Isabella se las ingenian para evitar encontrarse la semana que viene en Milán.

“Mauro va a ir a la audiencia de divorcio y se va a encontrar cara a cara con Wanda“, afirmó Guido Záffora respecto del inexorable paso legal.

“También Wanda va a viajar a Roma en las próximas horas, después se va a Milán”, continuó el panelista de DDM.

Mauro Icardi a China Suárez: las fotos en la pileta de Turquía. Crédito: Instagram

Es en este punto en que dentro de lo mal que se llevan Mauro y Wanda lograron llegar a un tácito acuerdo.

CÓMO SE EVITARÁN WANDA NARA Y MAURO ICARDI

“Ella va a quedarse en uno de los departamentos que le corresponde por la división de bienes”.

Foto: Instagram Stories @wanda_nara

“Icardi sí va a ir a un hotel”, cerró el periodista.

Y acá se desprende el escándalo Mari, porque de hecho ayer estuvimos trabajando en dupla hasta altas horas. ¿Por qué? Porque hay versiones encontradas. En torno de la China Suárez decía que la China tenía que volver sola primero a la Argentina y después que Mauro iba a volver con ella. ¿Por qué? Tema los niños, los niños de Vicuña, no Rufina, los niños de Vicuña. La China tenía que volver para... Para darles los nenes a Vicuña. Vicuña llegó de viaje el miércoles, llegó de Cannes, entonces tenía que hacer el reencuentro con sus hijos. ¿Qué es lo que pasa? Cambió todo. Hay versiones encontradas con respecto al vínculo Vicuña-China hoy. Yo te digo cómo está el vínculo Vicuña-China hoy. Pasando el peor momento histórico. Incluso el peor momento comparado con el momento en el que se separaron. Es tan peor que cuando se separaron. Vicuña, obviamente que es un hombre elegante, que cuando enfrentó la cámara de intrusos dijo, pero de una manera sobria, dijo que la exposición es lo que lleva a los niños a estar en el ojo de la tormenta y a ligarse el hate. Lo estoy parafraseando. Dijo que hubo cosas innecesarias, como el tema de las camisetas del Galatasaray. Y dijo que no hay ninguna chance de que sus hijos se vayan a vivir a Turquía. A mí me dicen los allegadísimos a Vicuña. El riñón de Vicuña me dice... Nunca lo vieron tan enojado con la China Suárez. Bueno, Marina, de hecho lo adelantamos acá en DDM. Empezó todo en este programa. Obviamente intentaron desmentir la situación y demás. Pero la verdad no estaba pasando un buen momento esa relación. Por eso la China no vuelve a la Argentina. La China se queda por lo menos hasta la semana que viene en Europa. Después de Turquía se van directamente a Milán. El 28 es la audiencia. ¿Y los chicos tampoco vuelven entonces? Los chicos se quedan con Eugenia. ¿Se quedan en Europa ya? Se quedan en Europa con Eugenia. Por lo menos hasta hoy. Porque la verdad que los planes son todo el tiempo voy y vengo. ¿Por qué? Porque Carly tiene un avión privado. A disposición. Que se lo merece. Que es de Galatasaray. Es ídolo. No vuelve en línea. Va en privado y está perfecto porque el club se lo da. Así que eso corre por el club.