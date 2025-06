En su visita a LAM, Melody Luz sorprendió a Nazarena Vélez al confesarle que la tiene bloqueada en redes sociales y luego le dejó en claro que ya se le pasó el enojo.

“Majo Martino antes me caía pésimo, pero después dije, ‘¿por qué?’ por un reality que fue también un show, no da. De hecho estoy acá porque solté un montón de cosas“, remarcó.

Melody Luz en LAM (Foto: captura de América).

Fue allí cuando la bailarina y pareja de Alex Caniggia le dijo a la angelita: “A Ángel lo odiaba desde el Bailando y creo que vos te tengo bloqueada...”.

Nazarena Vélez en LAM (Foto: captura de América).

“Si recién hablamos re buena onda...”, le contestó sorprendida Nazarena y ella le explicó: “Sí, pero yo escuchaba que hablaban mal de mí y bloqueaba, después con el tiempo aflojé”.

QUÉ DIJO MAJO MARTINO CUANDO LE PREGUNTARON SI SALE CON ALEX CANIGGIA

Majo Martino habló en LAM de los rumores de romance con Alex Caniggia tras la separación de Melody Luz. “¿Estás saliendo con él?" , la consultó Ángel de Brito a la panelista en el móvil.

“No, nada que ver, no lo vi. En El Hotel de los Famosos hubo onda y después Melody y Alex formalizaron y yo también me puse de novia. Ahora que se separaron Alex me escribió, no me gusta, en su momento sí, tendría que verlo”, respondió Majo.

