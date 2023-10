Desde que fue imputada por la Justicia en una causa por enriquecimiento ilícito, la carrera de Jésica Cirio quedó pendiendo de un hilo, y varios personajes de su pasado comenzaron a circular por las redes sociales amenazando con revelar algunos secretos sobre la modelo, entre ellos María Eugenia Ritó.

Ritó conoció a Yésica Wanda Judith Cirio (como figura en su DNI original) principios de siglo cuando la descubrió bailando en una tarima en la fiesta de un amigo y ahí forjaron un vínculo que le permitió a la futura ex de Insaurralde entrar en el ambiente artístico.

“Algún día quiero ser como vos y tener todos estos zapatos”, contó una vez María Eugenia Ritó que le confesó Jésica en los inicios de su idílica amistad cuando le mostró la colección que adquirió cuando estaba casada con Marcelo Salinas y su poder adquisitivo era alto.

Leé más:

La silenciosa guerra entre Jésica Cirio y María Eugenia Ritó

LA TREMENDA HISTORIA QUE SEPARÓ A MARÍA EUGENIA RITÓ Y A JÉSICA CIRIO

Sin embargo, diez años después, la historia era bien distinta. Jésica Cirio se había convertido en la cara (y cuerpo) de una conocida marca de lencería, se había independizado, y se mostraba muy acaramelada con el intendente de Lomas de Zamora y candidato a diputado Martín Insaurralde.

María Eugenia, por otra parte, atravesaba una dura crisis personal tras el divorcio de su marido que incluía internación en una clínica psiquiátrica, y su salida del ambiente artístico, del que solo su aparición en ShowMatch la devolvió a la fama, aunque siempre acusó a Jésica de no haberle tirado una soga.

En ese momento, comenzaron los ataques mediáticos de María Eugenia a su ex amiga, que la ninguneó de manera contundente. “Yo no tengo enemigas, y no quiero que digan que ella lo es, porque no es verdad. Me da lástima, es todo lo que puedo decir. La verdad es que en un momento teníamos muy buena relación, trabajábamos juntas en la misma discoteca”, contó.

María Eugenia Ritó y Jésica Cirio

“Yo no hablaría de lo que ella hacía, aunque sí puedo decir que yo animaba la matiné. Mi nombre me lo gané, no tengo complejo de nada, nunca hablé mal de ella, y dejamos de tener relación por la vida. No tengo más nada que decir, y creo que no tiene necesidad de decir lo que dijo de mí”, agregó Cirio en ese entonces.

Leé más:

Los tremendos audios de María Eugenia Ritó sobre Jésica Cirio: “Estuvo conmigo y mi marido”

EL CONTRAATAQUE DE MARÍA EUGENIA RITÓ A JÉSICA CIRIO

Los años pasaron, y en los inicios de la pandemia de covid, María Eugenia reapareció en los medios con una serie de contundentes audios y entrevistas sobre Cirio. “Ella estuvo conmigo y mi ex; y ahora no me atiende el teléfono”, reveló, y consiguió que la co conductora de La peña de Morfi la contactara. .

“Me llamó. Voy a contar una realidad. Me llamó ella y quiero aclarar bien lo que dije en la radio con Marcelo Polino. En algún programa de televisión se dijo que la que había hecho conocida a Jésica era yo y eso es verdad. La conocí en esa época cuando yo estaba con mi marido, y la que la hizo conocida fui yo”, contó Ritó en El Espectador (CNN Radio).

“En un momento estuvo todo bien y nos veíamos, pero después, no sé… No hubo una comunicación”, aseveró. Después, María Eugenia relató cómo fue la tensa charla que tuvo con Jésica. “Yo ahora le dije que le había puesto ‘like’, que le hablé en Instagram, pero ella me dijo que no maneja la cuenta”, siguió.

María Eugenia Ritó contó la charla privada que tuvo con Jésica Cirio: Sé muchas cosas de ella que no voy a hablar, pero la gente ya sabe

“Está todo bien, la respeto. No estoy hablando mal de ella. Yo también fui ‘señora’, ahora soy ex. De todas maneras, fue a mi casamiento cuando no era nadie, en relación a persona pública y conocida, y sé muchas cosas de ella que no voy a hablar, pero que la gente ya sabe”, expresó la actriz en el ciclo radial que conducía en ese entonces Ángel de Brito.

“Me parece que a pocas palabras, buen entendedor. Creo que con eso dije todo”, finalizó María Eugenia Ritó, para terminar diciendo que su vida “no depende de Jésica Cirio”, con quien tuvo una amistad que quedó reflejada en estos recortes de revista Paparazzi que se viralizaron en las redes sociales.

Los vestigios de la amistad entre María Eugenia Ritó y Jésica Cirio (Foto: recorte Revista Pronto)