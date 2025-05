El regreso de Lowrdez Fernández a los brazos de Leandro García Gómez, a quien a fines de 2022 había denunciado por violencia de género en la Justicia, alarmó a sus amigas.

“Cada cabeza es un mundo, y el mundo de Lowrdez es bastante complicado”, arrancó Lissa Vera, compañera de Bandana.

La artista que también surgió de Pop Stars en 2001 continuó: “Yo no me puedo meter ahí porque es ella la que lo siente, la que lo padece y la que tal vez no puede avanzar”.

Lowrdez Fernández y Lissa Vera. (Foto: Prensa Bandana)

“Yo hablé con algunos allegados para ver cómo está la cosa, y espero que las próximas noticias de ella sean buenas”.

LA RESIGNADA REFLEXIÓN DE LISSA VERA SOBRE LOWRDEZ

“Hay preocupación. Pero ella es una mina grande y toma sus propias decisiones, con las consecuencias y todo. Creo que todos somos adultos y sabemos hasta dónde nos da el piné y bueno”, confirmó.

Lowrdez Fernández. (Foto: @lowrdez)

Aunque admitió: “Tenemos todas vínculo, pero por lo pronto no estamos hablando. Ahora no tiene teléfono, creo. Igual Lourdes pierde los teléfonos, tiene una maldición”.

“Por lo pronto lo que nos queda es esperar. No más que hay un límite que uno tiene, no te podés meter. A veces hay que saber mirar desde el otro lado del precipicio”.

Lissa Vera en Puro Show.

“Lo que yo más espero es que ella esté bien y sea feliz. Uno se siente a veces como un padre. Si un papá te puede sacar de un lugar, te sacaría. Pero ya después está el libro albedrío de cada ser humano y cada uno elige dónde quiere estar”, cerró Lissa Vera sobre Lowrdez Fernández.