Lourdes Fernández, la ex Bandana, fue noticia en las últimas horas luego de publicar en sus redes sociales un posteo que generó procupación.

La cantante, que había denunciado por violencia de género a Leandro García Gómez en el 2022, le declaró su amor y le pidió disculpas.

"He tomado decisiones de las cuales me arrepiento y las tomé como experiencias de aprendizaje. Soy humana, no perfecta. Como cualquier otra persona. Nosotros tenemos que ser el cambio que quiere ver el mundo, reconozco que cometí un error", escribió ella.

El mensaje desde su cuenta de Instagram siguió: “Y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida. Espero que algún día puedas perdonarme. LeanGG. Pido perdón por mis errores y actitudes. Mi comportamiento fue inadecuado, me siento muy mal por ello”.

Esta publicación causó revuelo en las redes sociales y su entorno ya que a fines del 2022 Lourdes había expresado ante la Justicia: “Durante el tiempo que convivimos siempre sufrí maltratos. Me denigraba como mujer. Un día me cortó con un cuchillo las extensiones porque él las había pagado".

QUÉ DIJO LOURDES DE BANDANA SOBRE SU POSTEO QUE GENERÓ PREOCUPACIÓN

La producción de Puro Show se comunicó con Lourdes Fernández tras su extraño posteo, y expresó: “Estoy en un proceso en el que me estoy por operar, recapacitando sobre varias cosas que me sucedieron”.

“Que fueron parte de un crecimiento grande, dándome cuenta de agradecer a los que estuvieron, que a veces uno no se da cuenta, es otra perspectiva. Estoy con todo el tema de los estudios”, remarcó la artista a eltrece.

