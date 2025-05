En medio de los fuertes rumores que señalan a Daniel Guzmán Jr. como el nuevo candidato que habría conquistado el corazón de Wanda Nara, el futbolista rompió el silencio en una nota que dio a Puro Show.

“Vine a la Argentina con unos amigos. Voy a ver unos partidos. Ya estuve acá el año pasado, vine con mi padre a ver fútbol y ahora igual, se dio todo para poder venir”, comenzó diciendo Daniel en el programa que conducen Matías Vázquez y Pampito por eltrece.

“Creo que lo dije la semana pasada, Wanda es mi amiga y aún no he tenido comunicación con ella. Entonces, voy a disfrutar de mis vacaciones con mis amigos”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

En cuanto al pícaro intercambio virtual que hubo entre ellos, remarcó: “Son redes y se puede malinterpretar. Para mí, fue en broma porque es mi amiga, pero se armó mucho revuelo. Hace tiempo platicábamos. Hace dos o tres años nos saludábamos un par de veces, como dije, siempre respetando, hablamos como amigos”.

“Nos conocemos de las redes, no la conozco personalmente. No vengo con esa idea (de verla) porque vengo con mis amigos, pero si se llegara a dar, pues obviamente me daría gusto saludarla. Creo que tiene pareja y te repito, siempre la he visto como una amiga. Yo no tengo novia”, cerró el entrevistado.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

UN CONOCIDO FUTBOLISTA LLEGÓ A LA ARGENTINA PARA VER A WANDA NARA

En medio de las especulaciones sobre el presente sentimental de Wanda Nara, en Infama revelaron que el futbolista, Daniel Guzmán Jr. habría llegado a la Argentina para estar cerca de ella.

“¿Vieron Daniel Guzmán Jr. que se escribía con Wanda?“, comenzó diciendo Karina Iavícoli en el programa que conduce Marcela Tauro por América. Y agregó: "Llegó ayer a la noche al país, con el padre y con el hermano. Supuestamente por cuestiones laborales”,

“Pero digo, qué casualidad, después de haber chateado por Instagram, ¿justo entra a cuadro ahora? Yo creo que se va a encontrar con Wanda”, cerró la panelista, despertando todo tipo de especulaciones sobre esta visita del joven.