Las últimas horas estuvieron marcadas por la preocupación en torno al paradero de Lowrdez Fernández, exintegrante del grupo Bandana, cuya madre había denunciado su desaparición ante la falta total de contacto.

Sin embargo, la situación dio un inesperado giro cuando la cantante reapareció a través de un video en redes sociales que, lejos de despejar las dudas, generó aún más interrogantes por un inquietante detalle que pocos notaron.

El clip, difundido por la propia artista, tenía como objetivo llevar calma a sus seguidores y familiares. En las imágenes, Lowrdez se mostraba tranquila y aseguraba estar bien. Pero un análisis más minucioso del video, realizado por el programa Puro Show de El Trece, encendió nuevas alarmas.

Los panelistas advirtieron que en el reflejo de los anteojos de la cantante se podía distinguir la silueta de otra persona frente a ella.

“Se ven claramente las piernas de alguien parado muy cerca”, explicó Pampito, uno de los conductores, señalando que ese detalle alimentaba la sospecha de que Lowrdez no estaba sola al momento de grabar.

EL SOSPECHOSO VIDEO DE LOWRDEZ FERNÁNDEZ

Fernanda Iglesias, también integrante del ciclo, aportó más contexto sobre la vida personal de la cantante. Según relató, la relación entre Lowrdez y su madre, Mabel López, se habría deteriorado a raíz de su reconciliación con Leandro García Gómez, su expareja, denunciado por violencia de género en 2022.

Apareció Lowrdez de Bandana (Instagram)

“Su madre se opuso a que volviera con él. De hecho, cuando se reencontraron el 4 de octubre, parecía que ella había decidido separarse, pero después retomaron la relación”, contó Iglesias.

A partir de esa información, el programa envió un móvil hasta el domicilio de García Gómez, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, según los cronistas, el panorama fue tenso.

“La policía se presentó anoche en el lugar, pero Leandro no permitió el ingreso sin una orden judicial. Esta mañana, con la autorización correspondiente, los efectivos pudieron entrar, aunque Lowrdez no se encontraba allí”, detallaron en el aire del ciclo.