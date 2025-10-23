Este jueves, la desaparición de Lowrdez Fernández de Bandana dejó al descubierto una supuesta relación tóxica con su ex pareja, Leandro García Gómez, de quien ella había hecho un posteo más que elocuente en sus redes sociales.

La relación de Lowrdez con García Gómez se enturbió en 2022 cuando ella lo denunció por violencia de género, aunque más adelante se mostró arrepentida en sus redes sociales de este accionar, anunciando su vuelta con el empresario.

A este posteo se le sumó otro de hace dos días: “¡Feliz cumple! Gracias totales. Pasé malos momentos, sin embargo estuviste y te bancaste como un caballero todo. SIEMPRE te voy a amar. Sos un inteligente y una persona. Amo tu militancia y tu compromiso con la sociedad y sos de los empresarios que necesita nuestro país. Tenés dos hijas hermosas y sos un ejemplo de Padre. Te amo mucho Leandro GG”, escribió.

El posteo de Lowrdez Fernández sobre Landro García Gómez (Foto: Instagram @lowrdez)

EL POSTEO DE ROMINA GAETANI QUE DEJÓ EN EVIDENCIA A SU PAREJA EN MEDIO DE SU DESAPARICIÓN

Este jueves, en medio de los allanamientos que la Policía de la Ciudad hizo en su domicilio, García Gómez salió de su domicilio y enfrentó a la prensa en la calle. En medio de frases que pusieron en vilo a los periodistas que lo escuchaban hablar más de política que de Lourdes se produjo un momento que fue analizado más adelante.

“¿Por qué la mamá te denunció?”, le preguntó Oliver Quiroz de A la tarde. “¿La mamá? Mirá, soy un caballero, me reservo hablar de la madre. Porque tendría que hablar cosas que no estoy de acuerdo”, dijo él, que hizo referencia a la “salud mental”, aunque sin aclarar si se refería a la cantante o a su mamá.

En SQP, Yanina Latorre tomó esta frase y la comparó con el posteo. “Esta semana, ella subió un posteo por el cumpleaños de él, y tiene una frase que él usó cuando dio la nota: (…) dijo ‘me guardo mi opinión porque soy un caballero; y ella escribe ‘es un caballero’, y quita los comentarios. Cuando vos la tenés captada, le manejás hasta las redes sociales”, señaló la conductora.

Leandro García Gómez, ex pareja de Lowrdez Sánchez (Fotos: capturas América TV)

“Lo primero que hace un psicópata es añejarte de tu entorno más cercano, de los que te quieren ayudar, de los que te quieren ver, familia y amigos cercanos”, le retrucó Nancy Duré, que le contó que desde hace dos años, Lowrdez no hace shows con Lissa Vera por esta relación tóxica que, como amiga, no puede soportar. “Yo sé que él la estaría drogando para manejarle todo”, aseguró Latorre.

