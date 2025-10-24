La desaparición de Lowrdez Fernández mantiene en vilo al mundo del espectáculo y a sus seguidores. Su madre, Mabel López, fue quien radicó la denuncia ante la Justicia, mientras que su hermana, Ana Fernández, decidió expresar públicamente su angustia con un mensaje que se volvió viral.

A través de Instagram, Ana compartió una imagen suya acompañada de una frase breve, pero contundente: “Incertidumbre. Muchas preguntas, pocas respuestas”.

El posteo refleja la desesperación y la impotencia de una familia que lleva días sin noticias de Lowrdez, y que teme por su seguridad, especialmente por los antecedentes de violencia que la cantante había denunciado en el pasado contra su expareja, Leandro García Gómez.

Al mismo tiempo, llamó la atención que el posteo tuviera palabras preocupantes, pero una foto seductora.

El llamativo posteo de la hermana de Lowrdez durante su intensa búsqueda | Créditos: Instagram @anitfernandez

PREOCUPACIÓN POR LOWRDEZ FERNÁNDEZ

La investigación llevó a que la policía diera con el paradero de la artista. La rescataron de la casa de su expareja, que la tenía secuestrada.

Leandro Gómez García, el ex de Lowrdez Fernández, detenido (Foto: captura de eltrece).

La cantante fue sometida a estudios y análisis de salud en el Hospital Fernández, mientras que ahora se preserva su seguridad.

Leandro García Gómez fue detenido y está imputado por privación ilegítima de la libertad.