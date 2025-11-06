A dos semanas del impactante episodio en el que Lowrdez Fernández, integrante de Bandana, fue rescatada de la casa de su expareja, Leandro García Gómez, la cantante decidió compartir un video muy especial con sus seguidores.

Luego de la denuncia impulsada por su madre, Mabel, y el apoyo de su Lissa Vera, que acudió a la Justicia para denunciar al agresor por violencia de género, Lowrdez eligió mostrar cómo atraviesa este nuevo comienzo en su vida.

El 30 de octubre, la artista filmó un video titulado “Un día en la vida de Lowrdez”, donde registró desde que se levantó hasta que se fue a dormir.

Pero no fue un día cualquiera: se trató de su gran regreso a los escenarios como invitada especial de A*Teens en el Teatro Gran Rex, apenas una semana después de la pesadilla vivida con su ex, hoy detenido con prisión preventiva.

Lowrdez de Bandana mostró cómo es un día en su vida tras la denuncia contra su ex

“Un tropezón no es caída, pero cómo duele”

Con esa frase, Lowrdez acompañó la publicación en su cuenta de Instagram, reflejando el profundo significado de ese día en su vida.

En el video, la cantante muestra su rutina con humor y naturalidad. “La de Bandana, la de los problemas, la hackeada”, bromeó, al presentarse en tono relajado.

A lo largo de la grabación se la ve cómplice con Kata, su productora, manager y amiga, mientras se prepara para el show junto a su equipo de maquillaje y peinado.

También le dedica unos minutos a una amiga de toda la vida que fue a visitarla y a su gata, con quien comparte un tierno momento antes de salir.

“Yo tomo café cortado. Le tengo que agradecer a mi amiga que me trajo una cafetera. Ayer también fuimos a ver Microteatro”, cuenta entre risas en el clip, que cierra con su llegada al teatro y su emocionante vuelta a los escenarios.

Lowrdez Fernández de Bandana fue hackeada (Foto: Ciudad Magazine)

El renacer de Lowrdez Fernández

Con este video, la artista dejó en claro que, a pesar de los golpes personales, está decidida a seguir adelante, refugiada en su trabajo y contenida por sus amigas.

“Un tropezón no es caída, pero cómo duele”, escribió Lowrdez. Una frase que refleja su presente: dolida, pero de pie.