Este miércoles, el Galatasaray de Turquía despidió a Mauro Icardi a través de sus redes sociales tras el cumplimiento del contrato del futbolista, que ahora es un “jugador libre”. En ese sentido, Naiara Vecchio reveló qué detalle de esta situación beneficia indirectamente a Wanda Nara.

Desde hace poco más de dos años Mauro Icardi y Wanda Nara vienen librando una batalla judicial en Argentina y Turquía: el futbolista pide la restitución internacional de sus hijas, y acusa a la mediática de habérselas llevado del país asiático sin su consentimiento.

El posteo de Galatasaray para despedir a Mauro Icardi (Foto: X.com @galatasaraySK) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Por su parte, Wanda Nara tenía hasta hace unos días una prohibición de llevarse a sus hijas del país, aunque esa situación cambió en los últimos días cuando Icardi permitió que viajen junto a su madre a Europa, donde visitaron París y Milán, no exentas de escándalos.

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En paralelo, Mauro Icardi finalizó su contrato con el Galatasaray el 30 de junio, y aunque su representante, Elio Pino, negocio hasta último momento la duración de un año que le ofrecía el club y una rebaja del 40 por ciento de su sueldo, la situación no prosperó.

De esta manera, Icardi se quedó fuera del club y deberá buscar una nueva institución para jugar, aunque las posibilidades no están de su lado, dado que los fichajes de los clubes están cerrados actualmente.

En este ámbito, la periodista Naiara Vecchio contó abiertamente cómo se beneficiará Wanda Nara del nuevo estatus quo de su ex. “Galatasaray anunció la salida de Mauro Icardi. Si el jugador no trabaja y vive en Turquía, se cae el pedido de restitución internacional en dicho país”, escribió en sus redes sociales, confirmando que la conductora de MasterChef puede respirar tranquila en uno de los frentes de batalla más desgastante para ella.

Foto: captura X.com / @NaiVecchio Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Foto: captura X.com / @NaiVecchio Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Y con ese posteo se abre una nueva polémica: ¿Tuvieron algo que ver los fuertes dichos de Wanda sobre Icardi y los turcos? “Si yo les muestro a todos ustedes los chats que tengo de Mauro... La única vez que Mauro se quiso separar de mí fue cuando yo le propuse el contrato a Turquía. Me dijo que estaba loca, que era un país de mie..., con gente de mie... Les inculcó a mis hijos que en Turquía la gente tenía olor. A él no le gusta Turquía. No le gusta el equipo, no le gusta la liga, no le gustan los turcos”, dijo en SQP a fines de junio.

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