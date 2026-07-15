La clasificación de la Selección Argentina volvió a desatar la euforia de millones de hinchas y, en ese clima de celebración, Mario Pergolini aprovechó el aire de Otro Día Perdido para compartir una reflexión que fue mucho más allá del resultado deportivo.

Antes de ponerse serio, el conductor descontracturó el momento con humor al referirse al estado de ánimo de quienes lo acompañaban en el estudio: “El que no está contento, ya está medio embriagado”, lanzó entre risas.

“En estos momentos, donde pasan todo este tipo de cosas, donde estamos todos en todos lados, a mí me gustaría que pensemos dos segunditos nada más y nos pongamos serios”, siguió.

Foto: Captura (eltrece)

En ese sentido, recordó el espíritu que, según él, se vivió cuando Argentina conquistó el Mundial y pidió que esa sensación pueda sostenerse: “Me gustaría que pase lo mismo que pasó hace casi 4 años atrás cuando ganamos el Mundial. Pase lo que pase el domingo, vernos todos y ver que no hay ningún tipo de grieta”, afirmó.

Luego profundizó su idea y describió el clima social que genera la Selección cuando juega instancias decisivas: “Vernos como nos vemos en estos días, en donde no hay ningún tipo de diferencia, en donde podés hablar con tus tíos, con tus hermanos, con cualquiera. No importa el equipo, no importa la política”, sostuvo.

Finalmente, el conductor cerró con un deseo que fue celebrado por el estudio: “Ver si podemos aguardar estos minutitos que tenemos, en donde todos los argentinos nos sentimos argentinos, donde vemos al otro como un par. No nos importa nada, podemos charlar, no tenemos preocupaciones, nos abrazamos. Sería muy lindo que recordemos estos días así, como que podemos ser todos uno, aunque sean unos momentitos, cada cuatro años. Así que festejo eso”.

Mario Pergolini: “Me gustaría que pase lo mismo que pasó hace casi 4 años atrás cuando ganamos el Mundial. Pase lo que pase el domingo, vernos todos y ver que no hay ningún tipo de grieta”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA PALABRA DE CELIA, LA MAMÁ DE LEO MESSI, TRAS EL TRIUNFO DE ARGENTINA ANTE INGLATERRA: “ESTAMOS LLORANDO”

La euforia por el triunfo de Argentina ante Inglaterra también se vivió con una intensidad especial en la familia de Leo Messi. En medio de los festejos, Celia, la mamá del capitán de la Selección, rompió el silencio y compartió con Daniel Ambrosino, para América Noticias, cómo atravesó uno de los partidos más emocionantes.

El periodista contó al aire que le envió a Celia un video del festejo que estaban realizando en el estudio y recibió una respuesta cargada de emoción: “Qué locura, son hermosos, los amo”, les escribió la mamá del rosarino, enviándoles además “besos para todos”.

Pero lo más conmovedor llegó cuando Ambrosino le preguntó cómo había vivido el encuentro. Sin vueltas, Celia respondió: “Rotos, llorando, tremendo sufrimiento”, reflejando la tensión que sintió durante los 90 minutos.

Foto: Instagram (@antonela_reccuzzo_)

Luego, el periodista quiso saber si ya había podido hablar con su hijo tras la victoria. La respuesta fue inmediata: “Sí, obvio. Enseguida me llama”, reveló la mamá de Leo, dejando en claro que el futbolista no tardó en comunicarse con su familia apenas terminó el partido.

Celia Messi: “Acá estamos con mi hermana, mi cuñado, sobrinos, hijos. Todas las familias abrazados, llorando durante y después del partido”.

Celia también contó cómo siguieron el encuentro desde su casa, rodeada de sus seres queridos. “Acá estamos con mi hermana, mi cuñado, sobrinos, hijos”, expresó, dejando al descubierto el clima de emoción que se vivió puertas adentro. Y cerró, visiblemente conmovida: “Todas las familias abrazados, llorando durante y después del partido”.