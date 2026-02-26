En sus redes sociales, Wanda Nara suele compartir contenido de su trabajo, de sus compromisos comerciales y también de su día a día.

Pero esta vez, redobló la apuesta con una reflexión inesperada. La conductora de MasterChef Celebrity subió a sus historias de Instagram un posteo misterioso.

“Estoy aprendiendo a quedarme con las acciones y no con las palabras, también a guardar silencio a pesar de que tenga mucho que decir”, reza la placa compartida por Wanda Nara.

La frase bomba de Wanda Nara que impactó en redes: “Tengo mucho que decir” | Créditos: Instagram @wanda_nara

WANDA NARA, RECONCILIADA CON MARTÍN MIGUELES

La conductora de MasterChef Celebrity publicó una imagen que confirmó el reencuentro sentimental entre ambos.

Luego de idas y venidas, de manifestaciones públicas en redes sociales y de presunción de separación, Wanda Nara publicó una foto que confirma la reconciliación con Martín Migueles.

Wanda Nara y Martín Migueles, reconciliados: la foto que lo prueba | Créditos: Instagram @wanda_nara

Si bien se habían mostrado juntos el Día de los Enamorados, Wanda Nara llegó a la fiesta por la final de MasterChef con Martín Migueles y despejó las dudas. Para cerrar confirmaciones, publicó otra imagen del día a día con su pareja.