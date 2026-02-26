En sus redes sociales, Wanda Nara suele compartir contenido de su trabajo, de sus compromisos comerciales y también de su día a día.
Pero esta vez, redobló la apuesta con una reflexión inesperada. La conductora de MasterChef Celebrity subió a sus historias de Instagram un posteo misterioso.
“Estoy aprendiendo a quedarme con las acciones y no con las palabras, también a guardar silencio a pesar de que tenga mucho que decir”, reza la placa compartida por Wanda Nara.
WANDA NARA, RECONCILIADA CON MARTÍN MIGUELES
La conductora de MasterChef Celebrity publicó una imagen que confirmó el reencuentro sentimental entre ambos.
Luego de idas y venidas, de manifestaciones públicas en redes sociales y de presunción de separación, Wanda Nara publicó una foto que confirma la reconciliación con Martín Migueles.
Si bien se habían mostrado juntos el Día de los Enamorados, Wanda Nara llegó a la fiesta por la final de MasterChef con Martín Migueles y despejó las dudas. Para cerrar confirmaciones, publicó otra imagen del día a día con su pareja.