En medio de la feroz disputa judicial con Mauro Icardi, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena tras recibir una multa de 100 millones de pesos. La sanción, que se enmarca en el conflicto por alimentos y otras causas abiertas, generó revuelo y puso en marcha una estrategia para evitar desembolsar esa cifra.

Guido Záffora contó en DDM que la defensa de Wanda ya tomó una decisión clave: Ana Rosenfeld, su abogada, va a apelar la multa. “Cuando Wanda llegue de Milán, va a hacer una donación al Hospital Ricardo Gutiérrez. No va a pagar la multa, porque con el tema de las apelaciones esto se va a dilatar”, aseguró el panelista, citando información directa de la letrada.

Foto: Instagram (@ana.rosenfeld, @wanda_nara y @mauroicardi)

La movida no se limita a lo judicial. La empresaria evalúa realizar una donación al área de Oncología del Hospital Gutiérrez, aunque todavía no está confirmado si el monto será igual al de la multa. La jugada busca ganar tiempo y, de paso, sumar un gesto solidario en medio del escándalo.

SE SUPO CÓMO HARÁ WANDA NARA PARA ESQUIVAR LA MULTA DE 100 MILLONES DE PESOS

El abogado César Carozza explicó que “si donan no pagan ganancias”, en referencia a los beneficios impositivos que suelen acompañar este tipo de decisiones. No lo planteó como una acusación directa, pero dejó en claro que es una maniobra habitual en estos casos.

Mientras tanto, el conflicto por alimentos sigue sumando capítulos. “Se viene una contrademanda para Mauro Icardi en tema alimentos”, anticipó Záffora. Actualmente, la cuota provisoria es del 3% de los ingresos mensuales del futbolista, aunque todavía no está fijada de manera definitiva.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

El panelista recordó que “Icardi pagó 147 mil dólares de julio a noviembre”, según lo dispuso el juez. Ahora, Rosenfeld reclama que se abone el período desde noviembre hasta la actualidad y que el pago continúe de forma regular. “Ya fue presentado y está en proceso”, afirmó Záffora, y agregó que el magistrado “no le pidió nada a Wanda con respecto a dinero porque no le corresponde, en cuanto a alimentos”.

