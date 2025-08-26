Entre el jueves y el domingo, más de 280 mil personas vivieron la experiencia única de Creamfields UK en Daresbury, Cheshire (Reino Unido), uno de los festivales de música electrónica más grandes e icónicos del mundo.

Con más de 300 artistas distribuidos en 30 escenarios, el evento ofreció cuatro días inolvidables de música, baile y celebración bajo el sol británico.

Entre los nombres más destacados estuvieron David Guetta, Miss Monique, Argy y Solardo, figuras internacionales que hicieron vibrar al público en el Reino Unido y que ahora se preparan para su próxima parada: Buenos Aires, Argentina.

📍 Próxima parada: Creamfields Argentina 2025

El próximo 11 de octubre, Creamfields aterriza en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires con una edición que promete ser histórica. Los fanáticos locales podrán disfrutar de los sets de artistas consagrados como:

🎧 David Guetta : El DJ más escuchado del mundo en Spotify, con más de 40 millones de discos vendidos y múltiples reconocimientos internacionales. Tras cerrar la edición inglesa, Guetta llegará a Buenos Aires con un set cargado de hits y energía.

🎶 Miss Monique : Una de las máximas referentes del melodic house a nivel global. Ha colaborado con artistas como Guetta y Robbie Williams, y lidera la escena electrónica contemporánea con su estilo hipnótico y envolvente.

🌌 Argy : El DJ y productor griego, parte del prestigioso sello Afterlife, llega con un show inmersivo y sensorial que fusiona emociones humanas con inteligencia artificial, consolidándose como pionero de una nueva era en la música electrónica.

🔊 Solardo: El dúo británico de house y techno, conformado por Mark Richards y James Eliot, es famoso por sets explosivos en festivales de todo el mundo. Ahora llevarán su sonido característico a la edición porteña de Creamfields.

🎟️ Entradas para Creamfields Buenos Aires 2025

Las entradas están disponibles a través de Entrada Uno.