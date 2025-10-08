El reality musical más exitoso de Telefe entra en su semana decisiva. Con los cuartos de final en marcha, La Voz Argentina encara la recta final y define la estructura que llevará a los finalistas al último programa, donde se elegirá a la mejor voz del país.

La competencia, conducida por Nicolás Occhiato, se intensifica y cada presentación será clave para los equipos de Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y Miranda!, que buscan llegar con sus mejores artistas al cierre de esta nueva edición.

Nico Occhiato y los jurados de La Voz Argentina 2025. Foto: Telefe Por: adrian diaz

CÓMO SERÁ LA FINAL DÍA POR DÍA

Miércoles: volverá un participante por equipo al escenario para seguir sumando votos del público y del jurado.

Jueves: se repetirá el formato con los otros integrantes de cada equipo, quienes competirán por un lugar en la gran final.

Viernes y domingo: el programa hará una pausa, dándole descanso a los finalistas antes de la definición.

Finalmente, el lunes será la gran final de La Voz Argentina. Allí, el público tendrá la última palabra y se conocerá quién se consagra como el nuevo gran talento de la música nacional.