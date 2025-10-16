Después de varios días de rumores, Hernán Drago y María Belén Palenzuela confirmaron su separación, y en las últimas horas fue ella quien decidió romper el silencio.

En diálogo con Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live, la ex pareja del modelo contó cómo atraviesa este momento y reveló que la decisión fue reciente.

“Hola Juan, ¿cómo estás? Ya Hernán dijo cómo son las cosas y no sé quién filtró la noticia, porque era algo que lo teníamos reservado. Hace un par de semanas que estamos separados y no sé si será definitivo o no. Yo quiero creer que no es definitivo, solamente eso te puedo decir”, comenzó diciendo Palenzuela.

Según Etchegoyen, es la primera vez que María Belén Palenzuela habla públicamente sobre el tema, y su testimonio deja en claro que la separación fue en buenos términos.

Hernán Drago y su ex novia, María Belén Palenzuela. Crédito: Instagram

LOS DETALLES DE LA SEPARACIÓN

La ex de Hernán Drago también quiso despejar cualquier tipo de especulación: “Lo único que quiero aclarar es que no fue por nada grave, ni un tercero en discordia, ni falta de amor, ni por nada de esas cosas que pueden llegar a decir. Fueron casi cuatro años hermosos y una relación súper linda”, explicó con sinceridad.

De esta manera, María Belén Palenzuela confirmó que no hubo conflictos fuertes ni infidelidades, y que mantiene el cariño por el modelo.

“Esta es la última parte de mi extensa charla con María Belén Palenzuela y lo que me autorizó a decir”, concluyó Juan Etchegoyen, cerrando el tema con respeto hacia ambos protagonistas.