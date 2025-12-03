Lali Espósito está lista para contar su historia como nunca antes. El jueves 4 de diciembre, la plataforma Netflix estrena “LALI: la que le gana al tiempo”, el documental que propone un recorrido profundo por su vida, su carrera y sus luchas personales.

Durante casi tres años, las cámaras acompañaron a Lali en cada paso: desde la preparación de sus shows históricos en Vélez Sarsfield hasta el detrás de escena de sus dos últimos discos, “Lali” (2023) y “No atiendas cuando el demonio llama” (2025).

El film, dirigido por Lautaro Espósito –primo de la artista–, ofrece acceso exclusivo a material inédito, imágenes de archivo personal y testimonios que reconstruyen el camino de una de las figuras más influyentes de la música argentina.

Un viaje de autodescubrimiento y resiliencia

El documental no solo muestra el brillo de los escenarios, sino que se mete de lleno en la intimidad de Lali, revelando cómo enfrentó los desafíos de crecer bajo la mirada pública. “Crecí muy acostumbrada a lo público. Llega un momento en el que ese personaje público te termina encerrando en una cosa que te creés que sos eso y nada más”, reflexiona la cantante en el primer adelanto del film.

A lo largo de una hora y catorce minutos, la película explora la tensión entre la figura pública y la persona real, y cómo Lali apostó a reinventarse desde un lugar auténtico. El relato repasa sus inicios en las novelas juveniles de Cris Morena, como Floricienta y Casi Ángeles, y muestra el salto que la llevó a convertirse en un fenómeno pop sin precedentes.

Una mirada honesta sobre la fama, la vulnerabilidad y el empoderamiento

Más allá del éxito, el film muestra los momentos de vulnerabilidad y las decisiones difíciles que Lali tuvo que tomar para seguir creciendo. “Siento la necesidad imperiosa de alzar la voz y lo hago con mucho orgullo. Yo soy una mujer argentina, soy artista. Soy mi evolución, mi búsqueda, mi aprendizaje. Pero, definitivamente, no soy ni voy a ser lo que otros quieren que yo sea”, afirma la cantante en el tráiler, dejando en claro el mensaje de autodefinición y empoderamiento que atraviesa toda la película.

Con testimonios cercanos, imágenes inéditas y el pulso real de la preparación detrás de los grandes shows, “LALI: la que le gana al tiempo” se perfila como una obra imprescindible para entender la transformación de una artista que no teme mostrar sus luces y sus sombras.

Cómo ver el documental de Lali Espósito

El documental estará disponible exclusivamente en Netflix a partir del jueves 4 de diciembre. Solo podrán acceder quienes tengan suscripción a la plataforma.