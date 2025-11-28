El cine español desembarca en Buenos Aires con MASS, un ciclo especial que reúne lo mejor de las últimas ediciones del Festival de Málaga y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Hasta el 30 de noviembre, la Ciudad es sede de esta propuesta que trae seis películas premiadas y, en varios casos, inéditas en Argentina.

Adelanto internacional desde Montevideo

Antes de llegar a Buenos Aires, MASS tuvo su presentación en Montevideo, donde se realizó del 24 al 26 de noviembre con una selección destacada de producciones españolas recientes.

Un ciclo con seis películas galardonadas

El programa de MASS reúne seis largometrajes premiados en ambos festivales, referentes del cine español actual y con proyecciones seguidas de Q&A con sus realizadores.

En representación de Málaga y San Sebastián visitan Buenos Aires Juan Antonio Vigar y José Luis Rebordinos, directores de los festivales, quienes acompañarán las presentaciones y actividades especiales.

Entradas gratuitas en el Teatro San Martín

Las proyecciones serán con entrada libre y gratuita, y las localidades podrán retirarse en la boletería del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) desde dos horas antes de cada función.

Cronograma de películas – Festival MASS (28 al 30 de noviembre)

Viernes 28

18.00 hs – Los Tigres (Alberto Rodríguez)

21.00 hs – La Buena Letra (Celia Rico)

Sábado 29

18.00 hs – Sorda (Eva Libertad)

21.00 hs – La Cena (Manuel López Pereira)

Domingo 30

18.00 hs – Karmele (Asier Altuna)

21.00 hs – Una quinta portuguesa (Avelina Prats)

La iniciativa es presentada por ambos festivales junto a la productora argentina OrcaFilms, con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Cultura de España —a través del ICAA—, Acción Cultural Española (AC/E) mediante su línea de internacionalización de la cultura, Aeropuertos Argentina y la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina.