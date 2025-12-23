Lali atiende al demonio en River: anuncia un show histórico en el Estadio Monumental

Lali vuelve a hacer historia. La artista anunció que el 6 de junio de 2026 se presentará por primera vez en el Estadio River Plate, en lo que promete ser el show más monumental de su carrera. Bajo el lema “Lali atiende al demonio en River”, el anuncio corona un año consagratorio y confirma su lugar como la figura pop más importante del país.

Las entradas estarán disponibles a partir del viernes 26 de diciembre a las 11 horas, a través de AllAccess.

Una vez agotada la preventa, se habilitará la venta general en All Access.

Lali

LALI ATIENDE AL DEMONIO EN RIVER

Este anuncio llega luego de un 2025 plagado de hitos para Lali. La cantante se convirtió en la primera artista en agotar cinco estadios Vélez en un mismo año, convocando a más de 200.000 personas solo en Buenos Aires. Además, su tour mundial reunió a más de 350.000 fans en distintas ciudades de Argentina, Uruguay y España.

Lali

Durante esas presentaciones, Lali presentó su álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”, que ya supera los 140 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y se consagró como el disco argentino más vendido y aclamado del año.

LALI: la que le gana el tiempo. Capturas: Netflix

Tras cerrar esa etapa con una celebración inolvidable en La Rambla, la artista ahora eleva la apuesta y llega al escenario más grande del país. El show en River Plate representa el punto más alto de una era artística marcada por la ambición, la identidad y la conexión con su público.

Lali

El impacto de Lali también trascendió la música. Su documental “LALI: La que le gana al tiempo”, estrenado recientemente en Netflix, fue visto por millones de personas y retrata con fuerza y sensibilidad su transformación personal y artística.

Lali Espósito, Ca7riel & Paco Amoroso, Dillom en los Gardel 2025. Fotos: Movilpress.

En paralelo, la cantante alcanzó otro récord histórico al convertirse en la artista más ganadora de los Premios Gardel, con un total de 13 galardones, consolidando una trayectoria única dentro de la industria musical argentina.

Con River Plate como próximo objetivo, Lali no solo atiende al demonio: confirma que está en la cima de su carrera y va por más.