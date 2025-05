Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca se separaron tras más de dos años de relación. La noticia fue confirmada este martes por Ángel de Brito en vivo en LAM (América), donde reveló detalles del sorpresivo final de la pareja.

“Él está retriste, ella está insoportable”, lanzó el conductor leyendo los mensajes que le llegaban directo desde la productora Kuarzo, dejando en claro que la ruptura no fue en buenos términos, al menos para él.

Según explicó el panelista Pepe Ochoa, fue Laurita quien tomó la decisión de terminar con la relación. “Ella le dijo: ‘Quiero estar sola, se terminó la relación, se terminó el amor’. Él quedó lacio”, relató, en referencia a que el productor quedó completamente devastado por el corte.

Laurita Fernández y Peluca Brusca (Foto: @soyclaudiobrusca)

Leé más:

“NO SE LA VEÍA VENIR”: EL DRAMA DETRÁS DE LA SEPARACIÓN

La ruptura sorprendió incluso al entorno de la pareja. Ochoa señaló que no había señales previas de crisis: “Él no se la veía venir. No estaban mal. Simplemente, ella decidió terminar”.

Además del dolor emocional, la situación se vuelve aún más complicada por el entorno laboral: Brusca es el productor ejecutivo del programa que Laurita conduce, Bienvenidos a Ganar, por lo que deben seguir viéndose todos los días.

“Trabajan codo a codo. Eso no ayuda en nada”, comentaron en el programa.

Laurita Fernández y Peluca Brusca (Foto: @soyclaudiobrusca)

Leé más:

LAURITA FERNÁNDEZ Y PELUCA BRUSCA: DEL FLECHAZO EN TV AL FINAL DE UNA HISTORIA DE AMOR QUE TERMINÓ EN SEPARACIÓN

Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca vivieron una historia de amor que nació frente a las cámaras y terminó en medio de una ruptura inesperada. La pareja se conoció trabajando en el programa Bienvenidos a Bordo, donde Laurita era la conductora y Peluca el productor.

Aunque al principio ella no tenía una buena impresión de él, con el paso del tiempo surgió la química que los llevó a iniciar un vínculo sentimental.

El romance se confirmó en octubre de 2022, tras varios rumores que los vinculaban. Desde entonces, su relación fue creciendo: compartieron viajes, entrevistas juntos y hasta apostaron por la convivencia a comienzos de 2024.

Sin embargo, en mayo de 2025, todo cambió. Laurita Fernández y Peluca Brusca se separaron.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.