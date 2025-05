Las declaraciones a regañadientes de Laurita Fernández al admitir que “no está pasando por el mejor momento” de su noviazgo con Peluca, abrieron paso a que también el apuntado como su amante saliera a contar su verdad.

“No estuve en pecado con Laurita, sino solamente en lo laboral", arrancó Emiliano Toper bromeando en el día de la asunción de León XIV como papa.

Entonces se le plantó a Rodrigo Lussich: “Es una linda chica. Pero eso, ¿qué tiene que ver? No la encararía porque es la novia de un compañero mío”.

Emiliano Toper. (Foto: @emitoper)

“Estoy cero enojado. Pasa que me está dando el sol de una manera hermosa, por eso estoy frunciendo el ceño. En realidad no me gusta que se diga mentiras. Que se me involucre sentimentalmente si hay algo cierto, no pasa nada”, siguió.

LA FAMA DE SEDUCTOR DEL SUPUESTO AMANTE DE LAURITA FERNÁNDEZ

En ese punto, Karina Iavícoli le recordó: “Pepe Ochoa contó que te suspendieron un mes porque Peluca se habría enterado de estos encuentros que vos estuviste con Laurita. Que también salías con Coki Ramírez, y que saldrías con todas las mujeres de los compañeros que trabajan ahí”.

Ante semejante acusación, Emiliano estalló de risas y exclamó irónico: “¡Tremendo! No hay nada de cierto. La única verdad es que me enteré que estaba suspendido ayer, cuando estaba volviendo en colectivo a mi casa. Ayer fui a grabar...”.

Al final, Emiliano Toper reveló que fue Claudio Peluca Brusca quien lo eligió como partenaire de Laurita Fernández: “Entré por Pelu. Ya habíamos trabajado en otro programa que la hacía para Kuarzo, Tenemos Wifi, y quedó buena onda de ahí”.