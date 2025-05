Juan Etechegoyen contó detalles de la supuesa crisis y separación de Laurita Fernández y Peluca Brusca Mediodía Bien Arriba.

El periodista contó cómo habrían visto a la pareja los últimos días tras el estallido público.

“Me dicen también que no hubo nunca una separación, que ayer estaban juntos por la noche y que tuvieron una charla. Un trabajador del programa de Laurita de Canal 9 que me dijo que se estuvieron besando con Peluca en las grabaciones”, reveló el panelista.

Luego, leyó su conversación con su fuente: “Me dijo ‘yo estoy con ellos, la verdad la mejor, todo normal como siempre, excelente la grabación. Ellos están perfectos. Todo muy tranquilo, laburando para el programa hace muchos años, nunca un problema’”.

Laurita Fernández y Peluca Brusca (Foto: @soyclaudiobrusca)

“Lamentablemente se dicen cosas que no son ciertas. Acá tenemos un grupo muy laburador, nos llevamos todos muy bien y laburamos de la misma manera”, le dijeron a Etchegoyen sobre cómo están Laurita y Peluca.

PELUCA BRUSCA HABRÍA CRUZADO A EVELYN VON BROCKE POR HABLAR DE SU SEPARACIÓN

Juan Etchegoyen reveló en el programa de TV Pública, Mediodía Bien Arriba, cómo habría sido el cruce de Peluca Brusca con Evelyn Von Brocke por hablar de su separación de Laurita Fernández en el aire de Los Profesionales de Siempre.

“Me hablan de enfrentamiento directamente entre Peluca y Evelyn Von Brocke, ella habló en el aire del programa de Canal 9 de la separación, dijo cosas que según él no son verdad”, contó el periodista sobre el productor y la panelista.

Evelyn Von Brocke fue muy criticada por un comentario.

Entonces, dio más detalles del tenso momento que habrían vivido: “Peluca el miércoles ingresó al estudio del programa y le cuestionó, le dijo ‘todo lo que dijiste es absolutamente mentira’. Fue el peor primer día de Evelyn Von Brocke”.

