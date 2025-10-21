A principios de año, los 14 años de amor de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich llegaron a su fin.
A diez meses de la ruptura, la modelo fue vinculada sentimentalmente con Grego Rossello, quien se encargó de aclarar los rumores a través de sus redes.
El conductor e influencer no solo se refirió a la versión de romance, sino también al hecho de que lo calificaran como “simpático”, lo que él interpretó como un eufemismo de “feo”.
QUÉ DIJO GREGO ROSSELLO DEL RUMOR DE ROMANCE CON CHECHU BONELLI Y DE QUE LO TILDARAN DE FEO
“Más allá de que me tilden de feo y me parezca espectacular, quiero aclarar que Chechu es mi amiga desde ESPN y no pasa más que eso”, afirmó Grego en una historia de Instagram.
Además, apuntó al medio que habría cuestionado su apariencia: “Simpático ponen los hdp, poné feo directamente”.
Con humor, también se dirigió a Chechu: “Si me van a tildar de feo, prefiero que no nos relacionen, amiga, no es negocio”.
La modelo respondió en la misma sintonía, al repostear la desmentida del romance: “Jajajaja, sos lo más, amigo ‘simpático’”.
