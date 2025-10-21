A principios de año, los 14 años de amor de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich llegaron a su fin.

A diez meses de la ruptura, la modelo fue vinculada sentimentalmente con Grego Rossello, quien se encargó de aclarar los rumores a través de sus redes.

El conductor e influencer no solo se refirió a la versión de romance, sino también al hecho de que lo calificaran como “simpático”, lo que él interpretó como un eufemismo de “feo”.

Grego Rossello negó romance con Chechu Bonelli (Foto: captura de redes sociales)

QUÉ DIJO GREGO ROSSELLO DEL RUMOR DE ROMANCE CON CHECHU BONELLI Y DE QUE LO TILDARAN DE FEO

“Más allá de que me tilden de feo y me parezca espectacular, quiero aclarar que Chechu es mi amiga desde ESPN y no pasa más que eso”, afirmó Grego en una historia de Instagram.

Además, apuntó al medio que habría cuestionado su apariencia: “Simpático ponen los hdp, poné feo directamente”.

Con humor, también se dirigió a Chechu: “Si me van a tildar de feo, prefiero que no nos relacionen, amiga, no es negocio”.

La modelo respondió en la misma sintonía, al repostear la desmentida del romance: “Jajajaja, sos lo más, amigo ‘simpático’”.

