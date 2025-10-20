Una simple foto alcanzó para que se dispararan los rumores. En Puro Show, el panel analizó una imagen que muestra a Chechu Bonelli y Grego Rossello juntos, y que habría sido tomada durante el fin de semana.

“Publicaron las fotos juntos por primera vez. Él estuvo en España, en Ámsterdam, y ahora aparece esta imagen con Chechu”, contaron al aire, generando sorpresa.

Si bien algunos panelistas intentaron bajarle el tono al asunto, asegurando que “podría tratarse de un chiste o de una foto vieja”, otros no descartaron que haya algo más que buena onda entre ellos: “Esta foto es de ahora, de este fin de semana. Para mí, hay algo ahí”, afirmaron.

Los comentarios no tardaron en llegar: “Ella está soltera y él también. Me encanta la pareja, re pegan juntos”, lanzó una de las panelistas, mientras otro agregó: “Grego es muy divertido, y Chechu se merece pasarla bien después de su separación (de Darío Cvitanich)”, cerraron.

¿Qué pasa entre Chechu Bonelli y Grego Rosello?

DARÍO CVITANICH E IVANA FIGUEIRAS VIAJARON A EUROPA A MENOS DE UN MES DE BLANQUEAR SU ROMANCE

A menos de un mes de haber oficializado su relación, Darío Cvitanich e Ivana Figueiras disfrutaron de un romántico viaje a Europa y dejaron pistas en las redes sociales que comprueban el gran presente sentimental que atraviesan.

Sin mostrarse juntos, pero en perfecta sintonía, ambos compartieron imágenes desde Ámsterdam, una ciudad con un significado especial para el exfutbolista, que vivió allí durante su paso por el Ajax. Las publicaciones, lejos de ser casuales, despertaron la curiosidad de sus seguidores, que no tardaron en notar las coincidencias.

En sus historias, Ivana compartió una postal sobre uno de los clásicos puentes que cruzan los canales, al atardecer, con un abrigo rosa, jeans y la mirada perdida en el horizonte. La acompañó con el tema Por mil noches, de Airbag, y una secuencia de corazones violetas.

Poco después, Cvitanich publicó su propia historia desde el reconocido restaurante Pasta e Basta, también en Ámsterdam. En la foto se lo ve distendido, rodeado de amigos y con una sonrisa amplia: “Qué lindo es verte siempre, amiga. Te adoro”, escribió junto a la etiqueta de María Cecilia Rognoni, la exjugadora de Las Leonas y campeona olímpica, con quien mantiene una amistad desde sus años en Holanda.

¡Están a full!