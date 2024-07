Cinthia Fernández contó en diálogo con LAM que junto a Roberto Castillo están atravesando una polémica con la expareja de él y aprovechó para darle una contundente advertencia.

“Tengo muy en claro lo que no quiero en mi vida, no estaría con un tipo que no se hace cargo de sus hijas ni presencial ni económicamente”, dijo sin filtros la panelista.

Así, Cinthia remarcó: “Todo esto que digo me hago absolutamente cargo, sé con la persona que estoy y sé con la clase de tipo que no quiero estar”.

ASÍ RESPONDIÓ CINTHIA FERNÁNDEZ CUANDO LE PREGUNTARON SI ROBERTO CASTILLO DEJÓ A SU EXPAREJA POR ELLA

Marcela Feudale le preguntó a Cinthia Fernández si Roberto Castillo dejó a su expareja, Daniela, por ella y fue contundente con su respuesta. “¿A vos te consta que él cerró esa familia para estar con vos?”, indagó la panelista.

“No sé si para estar conmigo, era porque estaba roto, la cerró antes, ellos estaban mal antes”, le contestó Cinthia a la locutora y agregó: “Yo no estoy rompiendo ninguna familia”.

