Por varios años, Daniela Vera Fontana conformó una familia con Roberto Castillo que se coronó con el nacimiento de sus dos hijas, pero el abogado aduce que desde hace meses que la relación terminó y por eso inició un romance con Cinthia Fernández, su clienta.

Sin embargo, el letrado que logró destrabar el “Game of Thrones” en el que se había transformado la separación de Nicole Neumann y Fabián Cubero, y obtuvo un acuerdo exitoso entre la propia Cinthia y Matías Defederico, no logra conformar a su ex.

(Foto: Instagram /dverafontana)

Por eso, Karina Mazzocco y su panel se comunicaron con Daniela cuando supieron que ella demandó a Castillo por alimentos y así se supo cuánto es lo que pretende la arquitecta que su ex le pase por mes para mantener el mismo estilo de vida de las nenas que tenía hasta la separación.

Leé más:

Así fue la fiesta sorpresa que Cinthia Fernández le organizó a Roberto Castillo: su primer beso

SE SUPO CUÁNTO LE PIDE POR MANUTENCIÓN DE SUS HIJAS LA EX DEL ABOGADO DE CINTHIA FERNÁNDEZ

“Yo necesitaba un representante legal porque tengo que acomodar todo, porque tengo dos hijas chiquitas. Es lo que les corresponde a las nenas y más que nada para tener un acuerdo ordenado y prolijo”, señaló la arquitecta, que dijo que con su ex “tiene el diálogo justo y necesario”.

Cuando la conductora le recordó que “de los cuernos y la muerte no zafa nadie”, Daniela confesó qué es lo que más le duele de la separación. “Lo que más me dolió es que no cierran las fechas. Ni a mí, ni a él, ni a nadie”, señaló en referencia a los tiempos del amor de Castillo con la panelista de LAM.

En este sentido, los panelistas del programa señalaron que Daniela solicitó en plena feria judicial un “proceso de mediación por alimentos, régimen de comunicación, cuidado personal y compensación económica” pese a que no estaba casada con el abogado.

Daniela Vera Fontana, Cinthia Fernández Y Roberto Castillo (Foto: Instagram/_robertocastillo_-cinthia_fernandez_)

“No voy a dar los importes, pero el mayor es el alquiler de la casa que es de siete cifras, la prepaga, el jardín de las dos nenas, agua mineral, 100.000 pesos de nafta”, señaló el panelista Diego Esteves, leyendo el documento en vivo, y llegando a la conclusión de que demanda a Castillo por la friolera de 4 millones de pesos mensuales.

Leé más:

Mica Viciconte y Fabián Cubero opinaron del romance de Cinthia Fernández y Roberto Castillo

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.