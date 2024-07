A poco de que Cinthia Fernández revelara que comenzó una nueva historia de amor con su abogado, Roberto Castillo, Matías Defederico opinó sin tapujos sobre el nuevo presente sentimental de su exesposa, con quien tiene a sus hijas Bella, Charis y Francesca.

“La verdad que todo bien. Nada para decir. La verdad que la mejor... no tengo diálogo con él. No tenía idea porque no tengo relación con Cintia. No hablo más que por las nenas. A él no lo conozco y no puedo decir algo o hablar de alguien que no conozca. Por lo menos, yo no soy así”, comenzó diciendo el exfutbolista en una nota que dio a A la tarde.

Foto: Captura (América)

“Con Cinthia tengo una relación cordial, por las nenas, no mucho más”, agregó. Y dejó en claro que su energía esta puesto en su proyecto: “La verdad que estoy enfocado en el streaming que estoy haciendo. Sí, obviamente que entrás a las redes y ves todo este movimiento, pero no es algo que me afecte a mí, directamente. Es algo de la mamá de mis hijas, no mucho más que eso”.

Asimismo, consultado sobre si los invitaría a su programa, Defederico respondió con humor: “Cuando quieran, yo no tengo problema. Me serviría muchísimo, pero nada, qué sé yo…”. Y cerró, firme con su postura: “A ver, yo vivo de otra manera. Para mí, hay cosas que no se mezclan, siempre lo dije. Nosotros vamos a ser familia siempre. Yo creo que me manejé de otra manera y yo soy así. No puedo estar en tu cabeza y vos decir algo si yo soy de otra manera”.

Matías Defederico: “A ver, yo vivo de otra manera. Para mí, hay cosas que no se mezclan, siempre lo dije. Nosotros vamos a ser familia siempre. Yo creo que me manejé de otra manera y yo soy así”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

FILTRARON LOS TREMENDOS CHATS ENTRE ROBERTO CASTILLO, ACTUAL NOVIO DE CINTHIA FERNÁNDEZ, Y SU EXMUJER

Luego de la sorpresa que despertó la noticia sobre la nueva historia de amor entre Cinthia Fernández y su abogado, Roberto Castillo, en A la tarde dieron a conocer los tremendos chats que el letrado intercambió con su exmujer, Daniela Vera.

La encargada de difundirlos fue Cora De Barbieri, quien mostró las polémicas conversaciones en vivo: “Él le dijo ‘jamás fuiste cornuda. Nunca. Y vos lo sabés. Te miré a los ojos y vos sabés lo que hablamos’. Y ella, en su posición de dolor, le retruca ‘¿Enamorados? Nunca te lo voy a perdonar”, expresó.

Cinthia Fernández, agradecida con Roberto Castillo por su asesoramiento y acompañamiento (Foto: Instagram @cinthia_fernandez_)

“‘Nos dejamos de amar, Dani, ¿qué culpa puedo tener de que no supimos cuidar nuestra relación?’, siguió, en palabras del letrado. A lo que Daniela compartió su enojo: ‘Cara dura, yo te amé profundamente’”, leyó.

“En un momento, hablan de la intimidad, y ella le dice que él no se acercaba a ella en este último tiempo, como que ya no había una relación de pareja. ‘Vos no me tocabas porque la tocabas a esa’. Y él le contestó ‘no, jamás’”, continuó la panelista.

Tras escucharla, la conductora prosiguió: “Un día te miré y te dije ‘tengo que irme de esta casa porque mi corazón no puede seguir luchando por esta relación’”. Y Cora señaló: “Daniela le escribe a Cinthia Fernández y le pone ‘te pido disculpas por las llamadas. No sé de qué temas me hablás, pero quiero que se termine este jueguito porque no me hace bien. Te lo encaro de mujer a mujer, vos también tenés una familia y no está nada bueno que se invente un romance con vos y él”, leyó la periodista, que remarcó que las conversaciones son del 5 de junio.

Daniela Vera, la exesposa de Roberto Castillo. (Foto: Instagram/_robertocastillo_)

“Daniela la estaba llamando a Cinthia y Cinthia la bloqueó porque no podía entender por qué... Roberto ya se había sentado con Daniela para hablar y le explicó que la relación se había terminado”, añadió Cora.

Roberto Castillo: “‘Nos dejamos de amar, Dani, ¿qué culpa puedo tener de que no supimos cuidar nuestra relación?’”.

Y cerró: “Cinthia recibe y no contesta. Y Daniela le escribe ‘no lo puedo creer, teniendo tantos hombres te viniste a poner de novia con mi amor, el padre de mis hijas, aprovechaste que estábamos en una crisis de menos de un mes para ponerte de novia. Tenemos dos hijas y vos te viniste a poner en nuestro camino’”.