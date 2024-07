En medio del fuertísimo rumor de romance entre Cinthia Férnandez y su abogado Roberto Castillo, que confirmaron sus compañeros de LAM, su expareja, Martín Baclini, rompió el silencio.

El empresario, consultado por Juan Etchegoyen en Mitre Live, reaccionó sin filtro al noviazgo de Cinthia con su letrado, quien estaría en conflicto con su expareja por esta situación. Según la mamá de Yanina Latorre, la mujer habría increpado en redes a la panelista.

Martín habló del romance de Cinthia con Roberto.

“La verdad es que estoy en otra totalmente, no quiero estar en los medios por estos temas que no me pertenecen. Me separé hace cinco años. Deseo enormemente la felicidad de Cinthia y sus hijas”, expresó Martín, buena onda.

¿MARTÍN BACLINI TAMBIÉN ESTÁ DE NOVIO?

Juan Etchegoyen reveló que Martín Baclini superó hace tiempo su relación con Cinthia Fernández.

Juan afirmó que Martín superó hace tiempo a Cinthia.

“Martín conoció estos años que pasaron a una mujer muy de perfil bajo y se enamoraron, me animaría a decir que fue hasta hoy la mujer de su vida, así que el tema con Cinthia ya pasó, pero doy su palabra porque periodísticamente sirve”, sentenció.