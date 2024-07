Luego de la sorpresa que despertó la noticia sobre la nueva historia de amor entre Cinthia Fernández y su abogado, Roberto Castillo, en A la tarde dieron a conocer los tremendos chats que el letrado intercambió con su exmujer, Daniela Vera.

La encargada de difundirlos fue Cora De Barbieri, quien mostró las polémicas conversaciones en vivo: “Él le dijo ‘jamás fuiste cornuda. Nunca. Y vos lo sabés. Te miré a los ojos y vos sabés lo que hablamos’. Y ella, en su posición de dolor, le retruca ‘¿Enamorados? Nunca te lo voy a perdonar”, expresó.

Cinthia Fernández, agradecida con Roberto Castillo por su asesoramiento y acompañamiento (Foto: Instagram @cinthia_fernandez_)

“‘Nos dejamos de amar, Dani, ¿qué culpa puedo tener de que no supimos cuidar nuestra relación?’, siguió, en palabras del letrado. A lo que Daniela compartió su enojo: ‘Cara dura, yo te amé profundamente’”, leyó.

“En un momento, hablan de la intimidad, y ella le dice que él no se acercaba a ella en este último tiempo, como que ya no había una relación de pareja. ‘Vos no me tocabas porque la tocabas a esa’. Y él le contestó ‘no, jamás’”, continuó la panelista.

Tras escucharla, la conductora prosiguió: “Un día te miré y te dije ‘tengo que irme de esta casa porque mi corazón no puede seguir luchando por esta relación’”. Y Cora señaló: “Daniela le escribe a Cinthia Fernández y le pone ‘te pido disculpas por las llamadas. No sé de qué temas me hablás, pero quiero que se termine este jueguito porque no me hace bien. Te lo encaro de mujer a mujer, vos también tenés una familia y no está nada bueno que se invente un romance con vos y él”, leyó la periodista, que remarcó que las conversaciones son del 5 de junio.

Daniela Vera, la exesposa de Roberto Castillo. (Foto: Instagram/_robertocastillo_)

“Daniela la estaba llamando a Cinthia y Cinthia la bloqueó porque no podía entender por qué... Roberto ya se había sentado con Daniela para hablar y le explicó que la relación se había terminado”, añadió Cora.

Y cerró: “Cinthia recibe y no contesta. Y Daniela le escribe ‘no lo puedo creer, teniendo tantos hombres te viniste a poner de novia con mi amor, el padre de mis hijas, aprovechaste que estábamos en una crisis de menos de un mes para ponerte de novia. Tenemos dos hijas y vos te viniste a poner en nuestro camino’”.

Roberto Castillo: “‘Nos dejamos de amar, Dani, ¿qué culpa puedo tener de que no supimos cuidar nuestra relación?’”.

CINTHIA FERNÁNDEZ ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE LOS RUMORES DE ROMANCE CON SU ABOGADO, ROBERTO CASTILLO

El rumor que vincula sentimentalmente a Cinthia Fernández con su abogado, Roberto Castillo, comenzó a sonar con más fuerza ni bien él confirmó la separación de su pareja a través de sus stories de Instagram.

En este contexto, Cinthia Fernández le hizo frente a la versión de affaire que la conecta sentimentalmente con su abogado y aclaró si es verdad que estarían saliendo desde hace tiempo: “Si está separado o no, le preguntan a Roberto. Es su vida. Con respecto a los bombones, todavía puedo comprarme una caja. Esos bombones los subo muchísimas veces y me los regalan mis amigos para mis cumpleaños porque no saben qué regalarme”, señaló con respecto al obsequio que compartió en redes, que muchos especularon que eran de parte del letrado.

La exesposa de Roberto Castillo se refirió al día en que el abogado le llevó una botella de champagne a Cinthia Fernández para festejar. (Foto: Captura Instagram/cinthia_fernandez_)

“Yo estoy soltera. El día que forme una pareja lo puedo decir tranquilamente, cuando esté segura de blanquear alguna pareja. Quiero empezar una relación tranquila. Yo estoy hace muchos años sola, también disfruto estar sola...”, agregó.

Y cerró, tajante: “La opinión de (Luis) Ventura… Lo de él es gracioso. Para decir lo que él dice tenés que tener pruebas. Me parece que no está bueno ensuciar a nadie. Soy de un pensamiento antiguo, jamás estaría con un hombre casado”.